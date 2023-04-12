Один фрукт — і страва тане в роті: рецепт соковитої буженини на Великдень

Один інгредієнт зробить м’ясо незабутнім

Буженина — традиційна страва до великоднього столу, яку готують багато господинь. Однак варто додати один фрукт – і смак її дуже зміниться.

"Главред" стверджує, що всього один банан — і м’ясо виходить з ніжним та соковитим смаком. До того ж, фрукт не дозволить м’ясу пригоріти.

Як приготувати пасхальну буженину

Інгредієнти:

м’ясо свинина – 1,5 кг;

банан — 1 шт;

гірчиця, сіль, перець, спеції — на смак;

оливкова олія.

Спосіб приготування:

М’ясо добре помити, видалити всі прожилки та повністю промочити паперовими серветками. Змішати сіль та перець, натерти м’ясо. Часник змішати з гірчицею, можна додати трохи соєвого соусу. Кулінарним пензликом змастити буженину на Великдень соусом із гірчиці. Перекласти м’ясо в пакет для запікання і відправити в холодильник маринуватись буженину на добу. Духовку заздалегідь розігріти до 200 градусів. Дно посуду для запікання змастити оливковою олією. Банан помити, почистити, бананову шкірку покласти на дно дека білою стороною нагору, зверху покласти м’ясо. Закрити кришкою форму для запікання та запікати буженину 50 хвилин, потім зменшити температуру до 180 градусів та відкрити кришку. Прибрати бананову шкірку і дати буженині набути смачну скоринку — це близько 10-15 хвилин.

До речі, ціни на м’ясо зараз дуже змінились. На жаль, у квітні стала дорожчою курятина, свинина та яловичина.