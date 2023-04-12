Пікантний хрін з яблуками: рецепт великодньої закуски, яку ви готуватимете щодня

Пікантний смак Великодня

До Великодня можна приготувати не тільки класичні паски, крашанки та улюблене м’ясо, але й закуски. Якщо ви любите гострі соуси та приправи, обов’язково спробуйте хрін з яблуками. Це проста та пікантна закуска, яка вам точно сподобається. Виходить дуже смачно, а готується швидко та просто!

За рецептом Shuba.life все, що вам потрібно для приготування цієї страви – це почистити хрін та яблука, натерти, перемішати та заправити. Отриманий результат перевершить усі ваші очікування. Кисло-солодке яблуко у поєднанні з гостринкою хрону додасть великоднім м’ясним стравам особливий колорит. Закуска підійде до м’ясних нарізок, вареного, печеного, копченого м’яса, риби, варених яєць, різноманітних соусів і салатних заправок, холодця і навіть супів. Приготувавши її один раз, ви не зможете відмовитися!

Як приготувати хрін з яблуками

Інгредієнти на 4 порції

хрін – 100 г;

яблука – 4 шт.;

сіль — 5 г.

Спосіб приготування:

Хрін почистьте, промийте, обсушіть і натріть на дрібній тертці. Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш натріть на грубу тертку. Змішайте хрін із яблуками, посоліть і ретельно перемішайте.

Перекладіть закуску в піал і подавайте до будь-якого м’яса.