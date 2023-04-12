Пікантний хрін з яблуками: рецепт великодньої закуски, яку ви готуватимете щодня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пікантний смак Великодня
До Великодня можна приготувати не тільки класичні паски, крашанки та улюблене м’ясо, але й закуски. Якщо ви любите гострі соуси та приправи, обов’язково спробуйте хрін з яблуками. Це проста та пікантна закуска, яка вам точно сподобається. Виходить дуже смачно, а готується швидко та просто!
За рецептом Shuba.life все, що вам потрібно для приготування цієї страви – це почистити хрін та яблука, натерти, перемішати та заправити. Отриманий результат перевершить усі ваші очікування. Кисло-солодке яблуко у поєднанні з гостринкою хрону додасть великоднім м’ясним стравам особливий колорит. Закуска підійде до м’ясних нарізок, вареного, печеного, копченого м’яса, риби, варених яєць, різноманітних соусів і салатних заправок, холодця і навіть супів. Приготувавши її один раз, ви не зможете відмовитися!
Як приготувати хрін з яблуками
Інгредієнти на 4 порції
- хрін – 100 г;
- яблука – 4 шт.;
- сіль — 5 г.
Спосіб приготування:
- Хрін почистьте, промийте, обсушіть і натріть на дрібній тертці.
- Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш натріть на грубу тертку.
- Змішайте хрін із яблуками, посоліть і ретельно перемішайте.
Перекладіть закуску в піал і подавайте до будь-якого м’яса.