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Пікантний хрін з яблуками: рецепт великодньої закуски, яку ви готуватимете щодня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий хрін із яблуками
Приголомшливий хрін із яблуками. Фото shuba.life

Пікантний смак Великодня

До Великодня можна приготувати не тільки класичні паски, крашанки та улюблене м’ясо, але й закуски. Якщо ви любите гострі соуси та приправи, обов’язково спробуйте хрін з яблуками. Це проста та пікантна закуска, яка вам точно сподобається. Виходить дуже смачно, а готується швидко та просто!

За рецептом Shuba.life все, що вам потрібно для приготування цієї страви – це почистити хрін та яблука, натерти, перемішати та заправити. Отриманий результат перевершить усі ваші очікування. Кисло-солодке яблуко у поєднанні з гостринкою хрону додасть великоднім м’ясним стравам особливий колорит. Закуска підійде до м’ясних нарізок, вареного, печеного, копченого м’яса, риби, варених яєць, різноманітних соусів і салатних заправок, холодця і навіть супів. Приготувавши її один раз, ви не зможете відмовитися!

Як приготувати хрін з яблуками

Інгредієнти на 4 порції

  • хрін – 100 г;
  • яблука – 4 шт.;
  • сіль — 5 г.

Спосіб приготування:

  1. Хрін почистьте, промийте, обсушіть і натріть на дрібній тертці.
  2. Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш натріть на грубу тертку.
  3. Змішайте хрін із яблуками, посоліть і ретельно перемішайте.

Перекладіть закуску в піал і подавайте до будь-якого м’яса.

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