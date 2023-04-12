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Кращої вечері не знайти: рецепт курячої грудки, запеченої з картоплею у фользі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковита куряча грудка з картоплею
Соковита куряча грудка з картоплею. Фото cesmak.info

Чудовий варіант для вечері

Запечена в духовці ароматна куряча грудка — одна з найулюбленіших страв. Однак при неправильному приготуванні м’ясо може бути сухим.

За рецептом Vkusnoo.com.ua куряча грудка з картоплею вийде апетитною та неймовірно ситною. Страва стане повноцінним обідом або вечерею для вас та ваших близьких.

Як приготувати курячу грудку з картоплею у фользі

Інгредієнти:

  • 6-8 картоплин;
  • 2 зубчики часнику;
  • гострий соус;
  • гірчиця у зернах;
  • рослинна олія;
  • сіль, приправи на смак.

Спосіб приготування:

  1. Змішати соус, гірчицю, приправи та часник.
  2. Отриману суміш нанести на куряче філе та залишити в холодильнику на дві години, щоб м’ясо замаринувалося.
  3. Очистити картоплю і нарізати кружальцями.
  4. Деко або форму застелити одним шаром фольги. Вниз покласти картоплю, на неї мариноване філе. Зверху форму накрити ще одним листом фольги.
  5. Курку необхідно запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 45-50 хвилин.
  6. Щоб одержати засмажену рум’яну скоринку, за 10 хвилин до закінчення приготування необхідно зняти або розрізати верхній шар фольги.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити курячу грудку. Спробуйте – вам сподобається.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Куряча грудка #Готуємо вдома