Кращої вечері не знайти: рецепт курячої грудки, запеченої з картоплею у фользі

Чудовий варіант для вечері

Запечена в духовці ароматна куряча грудка — одна з найулюбленіших страв. Однак при неправильному приготуванні м’ясо може бути сухим.

За рецептом Vkusnoo.com.ua куряча грудка з картоплею вийде апетитною та неймовірно ситною. Страва стане повноцінним обідом або вечерею для вас та ваших близьких.

Як приготувати курячу грудку з картоплею у фользі

Інгредієнти:

6-8 картоплин;

2 зубчики часнику;

гострий соус;

гірчиця у зернах;

рослинна олія;

сіль, приправи на смак.

Спосіб приготування:

Змішати соус, гірчицю, приправи та часник. Отриману суміш нанести на куряче філе та залишити в холодильнику на дві години, щоб м’ясо замаринувалося. Очистити картоплю і нарізати кружальцями. Деко або форму застелити одним шаром фольги. Вниз покласти картоплю, на неї мариноване філе. Зверху форму накрити ще одним листом фольги. Курку необхідно запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 45-50 хвилин. Щоб одержати засмажену рум’яну скоринку, за 10 хвилин до закінчення приготування необхідно зняти або розрізати верхній шар фольги.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити курячу грудку. Спробуйте – вам сподобається.