Кращої вечері не знайти: рецепт курячої грудки, запеченої з картоплею у фользі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий варіант для вечері
Запечена в духовці ароматна куряча грудка — одна з найулюбленіших страв. Однак при неправильному приготуванні м’ясо може бути сухим.
За рецептом Vkusnoo.com.ua куряча грудка з картоплею вийде апетитною та неймовірно ситною. Страва стане повноцінним обідом або вечерею для вас та ваших близьких.
Як приготувати курячу грудку з картоплею у фользі
Інгредієнти:
- 6-8 картоплин;
- 2 зубчики часнику;
- гострий соус;
- гірчиця у зернах;
- рослинна олія;
- сіль, приправи на смак.
Спосіб приготування:
- Змішати соус, гірчицю, приправи та часник.
- Отриману суміш нанести на куряче філе та залишити в холодильнику на дві години, щоб м’ясо замаринувалося.
- Очистити картоплю і нарізати кружальцями.
- Деко або форму застелити одним шаром фольги. Вниз покласти картоплю, на неї мариноване філе. Зверху форму накрити ще одним листом фольги.
- Курку необхідно запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 45-50 хвилин.
- Щоб одержати засмажену рум’яну скоринку, за 10 хвилин до закінчення приготування необхідно зняти або розрізати верхній шар фольги.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити курячу грудку. Спробуйте – вам сподобається.