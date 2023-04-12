Закуска, від якої неможливо відірватися: рецепт хрустких картопляних паличок із сиром
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Хрустіть із задоволенням!
Сьогодні пропонуємо вас порадувати своїх рідних дуже апетитною та смачною стравою – картопляними паличками з сиром. Смачний гарячий сир усередині та хрумке панування – що може бути смачніше?
"Їсти" розповідає, що такі палички можуть бути як гарніром чи самостійною стравою, так і прикрасити святковий стіл. До того ж, для приготування таких паличок не потрібно бігти до магазину – все, що потрібно, ви знайдете вдома. Головне — подавати страву одразу зі сковорідки.
Як приготувати картопляні палички з сиром
Інгредієнти:
- 800 грам картоплі;
- 2 яйця;
- 2 плавлені сирки;
- 4-5 столових ложок борошна;
- сіль, чорний мелений перець – до смаку;
- панірувальні сухарі;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Картоплю почистити, зварити в підсоленій воді, охолодити і перекрутити через м’ясорубку.
- Додати яйця, перець, борошно. При необхідності присолити та замісити тісто.
- Сир нарізати невеликими брусочками.
- Мокрими руками з картопляної маси необхідно сформувати млинець, покласти шматочок сиру всередину та заліпити його.
- Палички необхідно обваляти в сухарях і смажити в розігрітій з олією сковороді.
Плавлений сир для цієї страви можна спокійно приготувати вдома. Для цього потрібно всього чотири інгредієнти та небагато часу.