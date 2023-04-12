Закуска, від якої неможливо відірватися: рецепт хрустких картопляних паличок із сиром

Хрустіть із задоволенням!

Сьогодні пропонуємо вас порадувати своїх рідних дуже апетитною та смачною стравою – картопляними паличками з сиром. Смачний гарячий сир усередині та хрумке панування – що може бути смачніше?

"Їсти" розповідає, що такі палички можуть бути як гарніром чи самостійною стравою, так і прикрасити святковий стіл. До того ж, для приготування таких паличок не потрібно бігти до магазину – все, що потрібно, ви знайдете вдома. Головне — подавати страву одразу зі сковорідки.

Як приготувати картопляні палички з сиром

Інгредієнти:

800 грам картоплі;

2 яйця;

2 плавлені сирки;

4-5 столових ложок борошна;

сіль, чорний мелений перець – до смаку;

панірувальні сухарі;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Картоплю почистити, зварити в підсоленій воді, охолодити і перекрутити через м’ясорубку. Додати яйця, перець, борошно. При необхідності присолити та замісити тісто. Сир нарізати невеликими брусочками. Мокрими руками з картопляної маси необхідно сформувати млинець, покласти шматочок сиру всередину та заліпити його. Палички необхідно обваляти в сухарях і смажити в розігрітій з олією сковороді.

Плавлений сир для цієї страви можна спокійно приготувати вдома. Для цього потрібно всього чотири інгредієнти та небагато часу.