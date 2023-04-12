Фарбуємо яйця їжею: як весело підготуватись до Великодня-2023

Фарбуємо яйця підручними натуральними інгредієнтами

Саме зараз підготовка до Великодня вступає у свою активну фазу. Ми активно перебираємо рецепти пасок та глазурі до них. До речі, поділились старовинним рецептом паски — вірогідно, у 18 столітті кияни розговлялись пасками саме за цим рецептом.

В магазинах є безліч видів барвників для яєць. Хоч насправді це можна зробити і підручними засобами і навіть продуктами. Як забарвити яйця у яскраві зелений та червоний розповіли на порталі Food.Oboz.

Петрушка та шпинат

Один із найкращих способів зробити натуральні зелені крашанки. Все, що потрібно зробити – додати подрібнену зелень у воду, де варяться яйця. Це надасть шкаралупі ніжного зеленавого відтінку. Для яскравішого кольору можна після приготування залишити яйця у воді із зеленню.

Буряковий сік

Натираємо буряк на тертці, зціджуємо сік. Яйця відварюємо і викладаємо у посуд із соком буряків. Там вони повинні полежати 30-50 хвилин. Якщо хочете отримати темніший бордовий відтінок, залиште їх на ніч.

До речі, ці ж способи можна комбінувати з іншими. Наприклад, опустити в буряковий сік яйця, поцятковані воском з допомогою ватної палички. І так отримати цікаві та стильні писанки в горошок.