Фарбуємо яйця їжею: як весело підготуватись до Великодня-2023
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Фарбуємо яйця підручними натуральними інгредієнтами
Саме зараз підготовка до Великодня вступає у свою активну фазу. Ми активно перебираємо рецепти пасок та глазурі до них. До речі, поділились старовинним рецептом паски — вірогідно, у 18 столітті кияни розговлялись пасками саме за цим рецептом.
В магазинах є безліч видів барвників для яєць. Хоч насправді це можна зробити і підручними засобами і навіть продуктами. Як забарвити яйця у яскраві зелений та червоний розповіли на порталі Food.Oboz.
Петрушка та шпинат
Один із найкращих способів зробити натуральні зелені крашанки. Все, що потрібно зробити – додати подрібнену зелень у воду, де варяться яйця. Це надасть шкаралупі ніжного зеленавого відтінку. Для яскравішого кольору можна після приготування залишити яйця у воді із зеленню.
Буряковий сік
Натираємо буряк на тертці, зціджуємо сік. Яйця відварюємо і викладаємо у посуд із соком буряків. Там вони повинні полежати 30-50 хвилин. Якщо хочете отримати темніший бордовий відтінок, залиште їх на ніч.
До речі, ці ж способи можна комбінувати з іншими. Наприклад, опустити в буряковий сік яйця, поцятковані воском з допомогою ватної палички. І так отримати цікаві та стильні писанки в горошок.