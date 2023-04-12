Пів години — і готово: смакота на вечерю з одного кабачка і жмені фаршу
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Просто викласти все і закинути в духовку
Вечеря — це особливий прийом їжі, коли всі домашні збираються за одним столом. Та часом немає сил вигадувати нові оригінальні рецепти, а на запечене м’ясо чи котлети з секретом не залишається часу.
В таких випадках на поміч приходить овочева запіканка з фаршем. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.
Інгредієнти:
- Кабачок — 1 шт
- Фарш — 300 г
- Помідори середнього розміру — 3-4 шт.
- Ріпчаста цибуля — 1 шт.
- Яйця курячі — 2 шт.
- Сметана — 100 г
- Сир — 100 г
- Томатна паста — 2 ст. л.
- Сіль, перець чорний мелений за смаком
- Олія рослинна
Спосіб при готування:
- Будь-який м'ясний фарш злегка обсмажуємо в олії на повільному вогні. Солимо, перчимо за смаком. Подрібнюємо цибулю. Додаємо її до фаршу і обсмажуємо.
- Додаємо томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо до готовності фаршу. Можна долити трохи води. Готовий м’ясний соус остуджуємо.
- Кабачок очищаємо від шкірки і натираємо на крупній тертці. Якщо овоч дає багато соку, масу можна віджати. Половину кабачка викладаємо на дно змащеної форми. Присолюємо.
- Наступним шаром викладаємо готовий обсмажений м'ясний фарш. Рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Накриваємо рештою натертого кабачка, підсолюємо.
- Помідори нарізаємо кружечками і викладаємо поверх кабачка. Яйця збиваємо зі сметаною. Цією сумішшю заливаємо запіканку. Засипаємо тертим сиром.
- Форму відправляємо в духовку для запікання при температурі 200 градусів на 25-30 хвилин.
Запіканка з кабачка з фаршем виходить дуже ніжною і корисною. А щоб перетворити вечерю на вітамінну бомбу, приготуйте ще делікатний салат з моркви без часнику.