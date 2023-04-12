Пів години — і готово: смакота на вечерю з одного кабачка і жмені фаршу

Просто викласти все і закинути в духовку

Вечеря — це особливий прийом їжі, коли всі домашні збираються за одним столом. Та часом немає сил вигадувати нові оригінальні рецепти, а на запечене м’ясо чи котлети з секретом не залишається часу.

В таких випадках на поміч приходить овочева запіканка з фаршем. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

Кабачок — 1 шт

Фарш — 300 г

Помідори середнього розміру — 3-4 шт.

Ріпчаста цибуля — 1 шт.

Яйця курячі — 2 шт.

Сметана — 100 г

Сир — 100 г

Томатна паста — 2 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений за смаком

Олія рослинна

Спосіб при готування:

Будь-який м'ясний фарш злегка обсмажуємо в олії на повільному вогні. Солимо, перчимо за смаком. Подрібнюємо цибулю. Додаємо її до фаршу і обсмажуємо. Додаємо томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо до готовності фаршу. Можна долити трохи води. Готовий м’ясний соус остуджуємо. Кабачок очищаємо від шкірки і натираємо на крупній тертці. Якщо овоч дає багато соку, масу можна віджати. Половину кабачка викладаємо на дно змащеної форми. Присолюємо. Наступним шаром викладаємо готовий обсмажений м'ясний фарш. Рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Накриваємо рештою натертого кабачка, підсолюємо. Помідори нарізаємо кружечками і викладаємо поверх кабачка. Яйця збиваємо зі сметаною. Цією сумішшю заливаємо запіканку. Засипаємо тертим сиром. Форму відправляємо в духовку для запікання при температурі 200 градусів на 25-30 хвилин.

Запіканка з кабачка з фаршем виходить дуже ніжною і корисною. А щоб перетворити вечерю на вітамінну бомбу, приготуйте ще делікатний салат з моркви без часнику.