Ледачий обід: пиріжки на швидку руку за копійки та без жодних зусиль
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З цим впорається навіть дитина
"Ледачі" швидкі рецепти завжди виручають, особливо якщо немає сил на складні страви, такі як рулет "Павичеве око". Розповідаємо, як посмажити пиріжки з картоплею, не забруднивши рук.
Начинку можна використовувати будь-яку. "Школа життя" наводить рецепт з картопляним пюре. для нього підійде навіть страва, яка залишилась з вчорашньої вечері.
Інгредієнти:
- Борошно – 200 г
- 2-3 яйця
- 150 мл. молока
- 1 ч. л. цукру
- Сіль – 0,5 ч. л. (за смаком)
- Розпушувач – 0.5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Беремо як начинку готове пюре, зварене вашим улюбленим способом. Так зайнятися треба лише тістом.
- У миску вибиваємо 3 яйця, сіль та цукор, перемішуємо все та додаємо молоко. Всипаємо одразу все просіяне борошно і замішуємо тісто. За консистенцією воно повинне вийти як густа сметана.
- Додаємо ще розпушувач, перемішуємо і даємо настоятись від 15 до 30 хвилин при кімнатній температурі.
- У сковороді розігріваємо зовсім небагато олії. Викладаємо приблизно одну столову ложку тіста, а на нього зверху — картопляне пюре чи іншу начинку. На начинку зверху теж викладаємо тісто.
- Обсмажуємо пиріжечки із двох сторін до рум’яного кольору.
Такі пиріжки-оладки мають тонкий шар тіста, тому швидко готуються. Приготуйте до них соус з консервованої квасолі — і домашні будуть у захваті.