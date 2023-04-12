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Ледачий обід: пиріжки на швидку руку за копійки та без жодних зусиль

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Смажимо пиріжки, не забруднивши рук тістом
Смажимо пиріжки, не забруднивши рук тістом. Фото Скарбничка рецептів

З цим впорається навіть дитина

"Ледачі" швидкі рецепти завжди виручають, особливо якщо немає сил на складні страви, такі як рулет "Павичеве око". Розповідаємо, як посмажити пиріжки з картоплею, не забруднивши рук.

Начинку можна використовувати будь-яку. "Школа життя" наводить рецепт з картопляним пюре. для нього підійде навіть страва, яка залишилась з вчорашньої вечері.

Інгредієнти:

  • Борошно – 200 г
  • 2-3 яйця
  • 150 мл. молока
  • 1 ч. л. цукру
  • Сіль – 0,5 ч. л. (за смаком)
  • Розпушувач – 0.5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Беремо як начинку готове пюре, зварене вашим улюбленим способом. Так зайнятися треба лише тістом.
  2. У миску вибиваємо 3 яйця, сіль та цукор, перемішуємо все та додаємо молоко. Всипаємо одразу все просіяне борошно і замішуємо тісто. За консистенцією воно повинне вийти як густа сметана.
  3. Додаємо ще розпушувач, перемішуємо і даємо настоятись від 15 до 30 хвилин при кімнатній температурі.
  4. У сковороді розігріваємо зовсім небагато олії. Викладаємо приблизно одну столову ложку тіста, а на нього зверху — картопляне пюре чи іншу начинку. На начинку зверху теж викладаємо тісто.
  5. Обсмажуємо пиріжечки із двох сторін до рум’яного кольору.

Такі пиріжки-оладки мають тонкий шар тіста, тому швидко готуються. Приготуйте до них соус з консервованої квасолі — і домашні будуть у захваті.

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#Рецепт #Пиріжки #Лайфхак