До шашлику замість майонезу: як приготувати сирний соус

Приголомшливий соус зробить вашу страву королем столу

Не за горами "шашличний" сезон. Хочеться, щоб наша улюблена страва була ідеальною. Ми вже вибирали правильне м’ясо для найсмачнішого шашлику, тепер настав час соусів.

Соуси для шашлику не менш важливі, ніж м’ясо чи маринад. Їх неймовірна безліч — соус може бути кисло-солодкий, гострий, пікантний, і кожен зробить вашу страву особливою. Сьогодні спробуємо приготувати класичний сирний соус за рецептом Smak — він не тільки чудово доповнить смак улюбленого шашлику, але додасть пікантності рибним та овочевим стравам.

Як приготувати сирний соус за класичним рецептом

Інгредієнти:

сир Чеддер тертий – 200 г;

масло вершкове – 2 ст. л.;

борошно пшеничне – 2 ст. л.;

гірчичний порошок — 1/2 ч. л.;

молоко – 100 мл;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Розтопіть вершкове масло, додайте борошно і гірчичний порошок. Поступово прогріваючи на середньому вогні та безперервно розмішуючи, влийте молоко. Прогрівайте соус на дуже повільному вогні, поки він трохи не загусне. Додайте тертий сир і, перемішуючи, дочекайтеся, доки він повністю розплавиться. Приправте сирний соус сіллю та перцем. При подачі прикрасьте дрібно нарубаною зеленню.

А вершковий соус здатний замінити магазинний майонез. Його ніжний смак стане корисним доповненням до багатьох страв.