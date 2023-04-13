Перед цими пиріжками з картоплею встояти неможливо: "бабусин" рецепт
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Трохи часу — і можна і улюблену страву за рецептом бабуси готове
Пам’ятаєте, як приходили до бабусі у гості? Варто лише згадати її приголомшливий борщ чи такі улюблені пиріжки — слинки течуть.
Саме такі пиріжки з картоплею за рецептом Vkusnoo.com.ua ми з вами і готуватимемо. Це займе багато часу, але такі пиріжки будуть доречними як на сніданок, обід чи вечерю, так і для частування гостей чи перекушування.
Як приготувати пиріжки з картоплею
Інгредієнти:
- рослинна олія – 50 мл;
- борошно пшеничне – 500 г;
- кухонна сіль – щіпка;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 10 г;
- кефір – 500 мл;
- сода – 10 г;
- картопля – 800-900 р.
Спосіб приготування:
- Змішайте у глибокій ємності всі інгредієнти без борошна. Соду погасіть 9% оцтом і додайте в останню чергу. Ретельно перемішайте.
- У суміш, що вийшла, влийте в миску з просіяним борошном, перемішайте. Додайте борошно за потребою — тісто для пиріжків має бути пружним.
- Зробіть пюре з відвареної картоплі. Щоб вийшло ще смачніше, додайте трохи картопляного відвару. За бажанням можна додати цибульну засмажку, молоко, гриби, субпродукти чи фарш. Ретельно перемішайте.
- Зліпіть пиріжки та розкотіть їх качалкою. Повинен вийти тонкий коржик з начинкою всередині.
- Обсмажте кожний пиріжок на сковороді кілька хвилин.
Пиріжки стануть чудовим гарніром до тушкованого м’яса або запеченої риби.