Перед цими пиріжками з картоплею встояти неможливо: "бабусин" рецепт

Трохи часу — і можна і улюблену страву за рецептом бабуси готове

Пам’ятаєте, як приходили до бабусі у гості? Варто лише згадати її приголомшливий борщ чи такі улюблені пиріжки — слинки течуть.

Саме такі пиріжки з картоплею за рецептом Vkusnoo.com.ua ми з вами і готуватимемо. Це займе багато часу, але такі пиріжки будуть доречними як на сніданок, обід чи вечерю, так і для частування гостей чи перекушування.

Як приготувати пиріжки з картоплею

Інгредієнти:

рослинна олія – 50 мл;

борошно пшеничне – 500 г;

кухонна сіль – щіпка;

яйця – 2 шт.;

цукор – 10 г;

кефір – 500 мл;

сода – 10 г;

картопля – 800-900 р.

Спосіб приготування:

Змішайте у глибокій ємності всі інгредієнти без борошна. Соду погасіть 9% оцтом і додайте в останню чергу. Ретельно перемішайте. У суміш, що вийшла, влийте в миску з просіяним борошном, перемішайте. Додайте борошно за потребою — тісто для пиріжків має бути пружним. Зробіть пюре з відвареної картоплі. Щоб вийшло ще смачніше, додайте трохи картопляного відвару. За бажанням можна додати цибульну засмажку, молоко, гриби, субпродукти чи фарш. Ретельно перемішайте. Зліпіть пиріжки та розкотіть їх качалкою. Повинен вийти тонкий коржик з начинкою всередині. Обсмажте кожний пиріжок на сковороді кілька хвилин.

Пиріжки стануть чудовим гарніром до тушкованого м’яса або запеченої риби.