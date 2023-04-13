Деруни — вогонь: секретний рецепт улюбленої страви
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Усього два інгредієнти – і пікантність забезпечена!
Деруни – популярна страва, приготовлена з тертої картоплі, обсмаженої в олії. Кожен готує цю страву по-різному: хтось не додає до картоплі жодних інгредієнтів, а хтось любить готувати деруни з начинкою.
Якщо ви хочете урізноманітнити смак страви, можна начинити картоплю грибами та сиром по рецепту Yabpoela – саме ці інгредієнти доповнюють страву та надають їй своєрідної родзинки. Зовсім небагато часу для приготування — і біля столу буде чудовий швидкий обід із простих продуктів, залишиться лише подати до них сметану.
Як приготувати деруни з грибами та сиром
Інгредієнти на 3 порції:
- картопля – 500 г;
- яйце куряче — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста 1 шт.;
- печериці (шампіньйони) – 150 г;
- сир твердий – 50 г;
- цибуля зелена – 0.5 пучка;
- олія – для смаження;
- сіль, перець чорний – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо дрібно та обсмажуємо на олії.
- До цибулі додаємо подрібнені гриби, обсмажуємо помішуючи до готовності грибів. Посоліть і поперчіть до смаку.
- Картоплю натираємо на великій тертці, вбиваємо в неї яйце.
- Додаємо сіль, перець і дрібно нарізану зелену цибулю. Перемішуємо.
- Добре розігріваємо сковороду, вливаємо олію. Викладаємо приблизно по одній столовій ложці картопляного тіста.
- Зверху кладемо обсмажені печериці.
- До грибів додаємо натертий сир.
- Закриваємо начинку зверху картопляною масою.
- Обсмажуємо з кожного боку по 3-4 хвилини. Деруни з сиром та грибами готові. Смачного!
А щоб картопля на деруни не темніла, необхідно додати до неї секретні інгредієнти. Вони точно знайдуться у вас на кухні та врятують ситуацію.