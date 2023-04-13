Деруни — вогонь: секретний рецепт улюбленої страви

Усього два інгредієнти – і пікантність забезпечена!

Деруни – популярна страва, приготовлена з тертої картоплі, обсмаженої в олії. Кожен готує цю страву по-різному: хтось не додає до картоплі жодних інгредієнтів, а хтось любить готувати деруни з начинкою.

Якщо ви хочете урізноманітнити смак страви, можна начинити картоплю грибами та сиром по рецепту Yabpoela – саме ці інгредієнти доповнюють страву та надають їй своєрідної родзинки. Зовсім небагато часу для приготування — і біля столу буде чудовий швидкий обід із простих продуктів, залишиться лише подати до них сметану.

Як приготувати деруни з грибами та сиром

Інгредієнти на 3 порції:

картопля – 500 г;

яйце куряче — 1 шт.;

цибуля ріпчаста 1 шт.;

печериці (шампіньйони) – 150 г;

сир твердий – 50 г;

цибуля зелена – 0.5 пучка;

олія – для смаження;

сіль, перець чорний – на свій смак.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо дрібно та обсмажуємо на олії. До цибулі додаємо подрібнені гриби, обсмажуємо помішуючи до готовності грибів. Посоліть і поперчіть до смаку. Картоплю натираємо на великій тертці, вбиваємо в неї яйце. Додаємо сіль, перець і дрібно нарізану зелену цибулю. Перемішуємо. Добре розігріваємо сковороду, вливаємо олію. Викладаємо приблизно по одній столовій ложці картопляного тіста. Зверху кладемо обсмажені печериці. До грибів додаємо натертий сир. Закриваємо начинку зверху картопляною масою. Обсмажуємо з кожного боку по 3-4 хвилини. Деруни з сиром та грибами готові. Смачного!

А щоб картопля на деруни не темніла, необхідно додати до неї секретні інгредієнти. Вони точно знайдуться у вас на кухні та врятують ситуацію.