Стане хітом великоднього столу: рецепт запеченої грудинки від шеф-кухаря

Страва, яку з’їдять першою!

Що зазвичай у нас готується до великодніх свят? Курка, домашня ковбаса чи буженина – це звично та завжди смачно.

Але сьогодні разом з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенко пропонуємо урізноманітнити великоднє меню та запекти грудинку в цікавому насиченому спеціями соусі. Вона вийде соковитою, пікантною та з апетитною скоринкою.

Як приготувати запечену грудинку

Інгредієнти:

1-1,2 кг свинячої грудинки;

1 ст. л. пластівців паприки;

4 зубчики часнику;

½ ч. л. кмину;

1/3 ч. л. червоного перцю;

1/3 ч. л імбиру;

½ ч. л. кориці меленої;

2 ст. л. соняшникової олії;

200 г томатів пелаті (цілі або шматочки);

10 оливок без кісточок

1 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 100 градусів. Приготуйте маринад для грудинки. У миску змішайте пластівці паприки, часник, кмин, червоний перець, імбир, мелену корицю, томати пелати, вершки та оливок і додайте олії. Перемішайте все блендер до однорідного стану. Маринад має бути солоним, адже грудинку ми не будемо окремо солити. Нанесіть половину суміші на м’ясо, викладіть у форму для запікання. Готуйте 2:00, не накриваючи фольгою. Дістаньте грудинку, змастіть залишками соусу. Увімкніть духовку на 220 градусів у режимі верхнього та нижнього нагрівання або гриля. Поставте м’ясо ще на 25 хвилин, запікайте до утворення скоринки. Дістаньте форму з грудинкою з духовки, залиште блюдо у формі, щоб воно охололо.

Нарізаєте — і можна подавати з улюбленими овочевими салатами.