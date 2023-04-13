Стане хітом великоднього столу: рецепт запеченої грудинки від шеф-кухаря
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Страва, яку з’їдять першою!
Що зазвичай у нас готується до великодніх свят? Курка, домашня ковбаса чи буженина – це звично та завжди смачно.
Але сьогодні разом з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенко пропонуємо урізноманітнити великоднє меню та запекти грудинку в цікавому насиченому спеціями соусі. Вона вийде соковитою, пікантною та з апетитною скоринкою.
Як приготувати запечену грудинку
Інгредієнти:
- 1-1,2 кг свинячої грудинки;
- 1 ст. л. пластівців паприки;
- 4 зубчики часнику;
- ½ ч. л. кмину;
- 1/3 ч. л. червоного перцю;
- 1/3 ч. л імбиру;
- ½ ч. л. кориці меленої;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- 200 г томатів пелаті (цілі або шматочки);
- 10 оливок без кісточок
- 1 ч. л. солі.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 100 градусів.
- Приготуйте маринад для грудинки. У миску змішайте пластівці паприки, часник, кмин, червоний перець, імбир, мелену корицю, томати пелати, вершки та оливок і додайте олії. Перемішайте все блендер до однорідного стану. Маринад має бути солоним, адже грудинку ми не будемо окремо солити.
- Нанесіть половину суміші на м’ясо, викладіть у форму для запікання. Готуйте 2:00, не накриваючи фольгою.
- Дістаньте грудинку, змастіть залишками соусу.
- Увімкніть духовку на 220 градусів у режимі верхнього та нижнього нагрівання або гриля. Поставте м’ясо ще на 25 хвилин, запікайте до утворення скоринки.
- Дістаньте форму з грудинкою з духовки, залиште блюдо у формі, щоб воно охололо.
Нарізаєте — і можна подавати з улюбленими овочевими салатами.