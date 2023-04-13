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Стане хітом великоднього столу: рецепт запеченої грудинки від шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудова запечена свиняча грудинка
Чудова запечена свиняча грудинка. Фото 1000.menu

Страва, яку з’їдять першою!

Що зазвичай у нас готується до великодніх свят? Курка, домашня ковбаса чи буженина – це звично та завжди смачно.

Але сьогодні разом з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенко пропонуємо урізноманітнити великоднє меню та запекти грудинку в цікавому насиченому спеціями соусі. Вона вийде соковитою, пікантною та з апетитною скоринкою.

Як приготувати запечену грудинку

Інгредієнти:

  • 1-1,2 кг свинячої грудинки;
  • 1 ст. л. пластівців паприки;
  • 4 зубчики часнику;
  • ½ ч. л. кмину;
  • 1/3 ч. л. червоного перцю;
  • 1/3 ч. л імбиру;
  • ½ ч. л. кориці меленої;
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • 200 г томатів пелаті (цілі або шматочки);
  • 10 оливок без кісточок
  • 1 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 100 градусів.
  2. Приготуйте маринад для грудинки. У миску змішайте пластівці паприки, часник, кмин, червоний перець, імбир, мелену корицю, томати пелати, вершки та оливок і додайте олії. Перемішайте все блендер до однорідного стану. Маринад має бути солоним, адже грудинку ми не будемо окремо солити.
  3. Нанесіть половину суміші на м’ясо, викладіть у форму для запікання. Готуйте 2:00, не накриваючи фольгою.
  4. Дістаньте грудинку, змастіть залишками соусу.
  5. Увімкніть духовку на 220 градусів у режимі верхнього та нижнього нагрівання або гриля. Поставте м’ясо ще на 25 хвилин, запікайте до утворення скоринки.
  6. Дістаньте форму з грудинкою з духовки, залиште блюдо у формі, щоб воно охололо.

Нарізаєте — і можна подавати з улюбленими овочевими салатами.

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