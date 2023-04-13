Кращого рецепта не знайти: як приготувати картопляні зрази з грибами

Приголомшливе блюдо, що не вимагає багато зусиль.

Картопля – один з основних продуктів у багатьох стравах. З нього виходить чудовий гарнір, бульби додають у перші страви і навіть готують незвичайну картопляну піцу.

Сьогодні урізноманітнимемо наше "картопляне" меню ще однією стравою — приголомшливими картопляними зразами за рецептом Gurman.co.ua. Прості інгредієнти створюють неймовірний смак та аромат. Скуштувавши таку страву, ви обов’язково захочете ще. Однак це не буде проблемою, адже приготувати зрази досить просто.

Як приготувати картопляні зрази з грибами

Інгредієнти:

1 кіло картоплі;

350 г заморожених опеньків;

невелика цибулина голівка;

1 яйце;

борошно;

сіль та спеції на свій смак;

олія для обсмажування.

Приготування:

Зварити картоплю, зробити пюре та посолити. Опеньки розморозити та обсмажити з цибулею. Присипати сіллю, приправами, отриману масу необхідно подрібнити блендером до стану фаршу. У охолоджену картоплю додати яйце та борошно. Вимішати руками. Сформувати зрази із грибною начинкою. Особливо зручно робити це вологими пальцями – тоді маса не прилипатиме до рук. Обваляти заготовки в борошні та обсмажити до появи красивої хрусткої скоринки.

Подавати частування можна з соусом із майонезу, часнику та сметани. Замість магазинного майонезу можна використовувати домашній — він виходить не менш смачним.