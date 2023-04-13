Швидко і з чистими руками: печемо паску в хлібопічці
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Найпростіший рецепт паски
Великдень наступає на п’яти. Якщо ви вже обрали спосіб фарбування яєць, саме час подумати про випікання паски.
Найпростіший спосіб це зробити — у хлібопічці. Головне — правильно виставити режими. "СТБ" поділилось покроковим рецептом паски в хлібопічці. Її легко приготувати і не треба потім очищати гори посуду.
Інгредієнти:
- молоко — 250 мл
- яйця — 2 шт.
- вершкове масло — 150 г
- борошно пшеничне — 600 г
- сіль — 1,5 ч. л.
- цукор — 80 г
- дріжджі сухі — 2,5 ч. л.
- родзинки, цукати — повний диспенсер
Спосіб приготування:
За інструкцією, по черзі завантажуємо до хлібопічки всі інгредієнти. Обираємо програму "Французький хліб" та готуємо у режимі "Випічка".
Через 3 години насолоджуємося готовою паскою. Вона виходить завжди, адже контроль і температурні режими на себе перебирає девайс.
Коли паска охолоне, покрийте її глазуррю на вершках і прикрасьте на свій смак. А замість хімічної посипки можна використати горішки і цукати.