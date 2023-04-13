Рус

Швидко і з чистими руками: печемо паску в хлібопічці

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Паску можна просто спекти в хлібопічці
Паску можна просто спекти в хлібопічці. Фото Колаж "Телеграфу"

Найпростіший рецепт паски

Великдень наступає на п’яти. Якщо ви вже обрали спосіб фарбування яєць, саме час подумати про випікання паски.

Найпростіший спосіб це зробити — у хлібопічці. Головне — правильно виставити режими. "СТБ" поділилось покроковим рецептом паски в хлібопічці. Її легко приготувати і не треба потім очищати гори посуду.

Інгредієнти:

  • молоко — 250 мл
  • яйця — 2 шт.
  • вершкове масло — 150 г
  • борошно пшеничне — 600 г
  • сіль — 1,5 ч. л.
  • цукор — 80 г
  • дріжджі сухі — 2,5 ч. л.
  • родзинки, цукати — повний диспенсер

Спосіб приготування:

За інструкцією, по черзі завантажуємо до хлібопічки всі інгредієнти. Обираємо програму "Французький хліб" та готуємо у режимі "Випічка".

Через 3 години насолоджуємося готовою паскою. Вона виходить завжди, адже контроль і температурні режими на себе перебирає девайс.

Коли паска охолоне, покрийте її глазуррю на вершках і прикрасьте на свій смак. А замість хімічної посипки можна використати горішки і цукати.

Теги:
#Рецепт #Великдень #Паска #Великдень #рецепти на Великдень