Закуски миттю розлетяться з тарілок: бюджетні рецепти на великодній стіл
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Приготуйте ці страви — і близькі їх проситимуть знову і знову
Вибір незвичайних закусок на великодньому столі величезний. Кожна господиня хоче, щоб страва була не тільки смачною, а й тішила око.
Сьогодні спробуємо приготувати закуски за рецептом Gurman.co.ua. Такі страви не тільки прості в приготуванні, але виглядають приголомшливо.
Млинці з куркою та грибами
Інгредієнти:
- млинці – 10 шт. готових;
- філе курятини – 300 – 350 г;
- очищені гриби – 0,2 кг;
- подрібнений на тертці сир – склянка;
- сметана/класичний майонез – до смаку;
- вершкове масло;
- сіль, спеції та копчена сирна кіска для зв’язування мішечків.
Спосіб приготування:
- Дрібно порізати цибулю та гриби, засмажити їх на вершковому маслі.
- М’ясо зварити, нарізати невеликими шматочками. Додати до цибулі та грибів.
- У суміш додати сметану або майонез, посолити, додати спеції та згасити пару хвилин.
- Начинку зі сковорідки розкласти на млинці. Зверху присипати тертим сиром.
- Зв’язати смачні мішечки смужками копченого сиру.
Як приготувати яєчні гриби
Інгредієнти:
- варені яйця – 3 шт.;
- сир та шинка – 100 – 150 г;
- чері — 12 — 14 шт.;
- свіжі огірки – 2 – 3 шт.;
- свіжа зелень – 1 пучок;
- домашній майонез та сіль.
Спосіб приготування:
- Яйця, сир, шинку подрібнити на тертці, за необхідності посолити.
- У суміш додати майонез, перемішати.
- Зліпити з маси ніжки "грибів". Кожну встановити на кружальце свіжого огірка і викласти заготовки на тарілку, засипану подрібненою зеленню.
- Капелюшки зробити з чері та крапель майонезу. Страва готова, смачного.
"Телеграф" раніше розповідав, як приготувати домашній майонез. На смак його неможливо відрізнити від магазинного.