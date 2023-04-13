Закуски миттю розлетяться з тарілок: бюджетні рецепти на великодній стіл

Приготуйте ці страви — і близькі їх проситимуть знову і знову

Вибір незвичайних закусок на великодньому столі величезний. Кожна господиня хоче, щоб страва була не тільки смачною, а й тішила око.

Сьогодні спробуємо приготувати закуски за рецептом Gurman.co.ua. Такі страви не тільки прості в приготуванні, але виглядають приголомшливо.

Млинці з куркою та грибами

Млинці з куркою та грибами

Інгредієнти:

млинці – 10 шт. готових;

філе курятини – 300 – 350 г;

очищені гриби – 0,2 кг;

подрібнений на тертці сир – склянка;

сметана/класичний майонез – до смаку;

вершкове масло;

сіль, спеції та копчена сирна кіска для зв’язування мішечків.

Спосіб приготування:

Дрібно порізати цибулю та гриби, засмажити їх на вершковому маслі. М’ясо зварити, нарізати невеликими шматочками. Додати до цибулі та грибів. У суміш додати сметану або майонез, посолити, додати спеції та згасити пару хвилин. Начинку зі сковорідки розкласти на млинці. Зверху присипати тертим сиром. Зв’язати смачні мішечки смужками копченого сиру.

Яєчні "Грибочки"

Як приготувати яєчні гриби

Інгредієнти:

варені яйця – 3 шт.;

сир та шинка – 100 – 150 г;

чері — 12 — 14 шт.;

свіжі огірки – 2 – 3 шт.;

свіжа зелень – 1 пучок;

домашній майонез та сіль.

Спосіб приготування:

Яйця, сир, шинку подрібнити на тертці, за необхідності посолити. У суміш додати майонез, перемішати. Зліпити з маси ніжки "грибів". Кожну встановити на кружальце свіжого огірка і викласти заготовки на тарілку, засипану подрібненою зеленню. Капелюшки зробити з чері та крапель майонезу. Страва готова, смачного.

"Телеграф" раніше розповідав, як приготувати домашній майонез. На смак його неможливо відрізнити від магазинного.