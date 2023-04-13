Міцний, аж до сліз: готуємо вдома найсмачніший хрін з буряком

Приготувати хрін вдома фізично складно, але смак того вартий

Без цієї гострої закуски не обходиться жодне застілля. Пікантний тертий хрін подають до холодцю, заливних, м’ясних, рибних страв. До речі, перегляньте "холодцеві" лайфхаки, що зроблять страву неймовірною.

Хрін подають як білим, "нефарбованим", так і з буряком. Рецептом класичного червоного хрону поділились на порталі Gurman.co.

Інгредієнти:

корінь хрону — 150 г;

буряк — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

оцет 5% — 6 ст. л.

Спосіб приготування:

Корінці промиваємо, очищаємо, насухо протираємо серветкою. Хрін можна подрібнювати на дрібній тертці або через м’ясорубку. М’ясорубка набагато простіша, але якщо потрібно приготувати невелику кількість закуски, підійде тертка. Буряк теж очищаємо, натираємо на тертці або дрібнимо м’ясорубкою. Віджимаємо з нього сік, додаємо до хрону. Якщо хочете, щоб хрін був ніжнішим, додаємо буряк разом з м’якоттю. Далі додаємо сіль, цукор, перемішуємо, вливаємо оцет. Розкладаємо по чистих баночках, закриваємо кришечками.

Сам по собі хрін дуже їдкий. Коли його готують, слід дотримуватися заходів обережності, щоб не обпалити очі. Працювати з хроном потрібно швидко. Зате це ідеальний додаток до м’ясних страв, таких як холодець або запечене м’ясо.