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Дешево і незвично: копійчана закуска з крабових паличок

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже цікавий спосіб подачі закуски
Дуже цікавий спосіб подачі закуски. Фото Їсти

Цікавий спосіб подати салат з крабовими паличками

Один з улюблених інгредієнтів для закусок та салатів — крабові палички. Їх можна навіть замаринувати як окрему страву.

Легкою і ніжною вийде закуска з крабовими паличками і яблуком. Рецептом поділились на порталі gurman.co.ua.

Інгредієнти:

  • упаковка крабових паличок;
  • 3-5 кисло-солодких яблук;
  • кілька огірків;
  • білокачанна капуста;
  • трохи кропу;
  • лимон;
  • майонез, сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Подрібнюємо палички і огірки. Кришимо їх будь-яким чином, головне — на дрібні шматочки. Можна використати тертку. Дрібно шаткуємо зелень кропу і тонко рубаємо білокачанну капусту.
  2. Тремо яблука, вичавлюємо сік з лимона. Складаємо підготовлену нарізку в салатницю, поливаємо соком цитруса, додаємо сіль і заправляємо майонезом.
  3. Можна подати закуску як звичайний салат. Ще один спосіб подачі — скатати з неї невеликі кульки і обваляти в дрібно порубаній зелені.

Готувати цей салат потрібно невеликими порціями, так, щоб він відразу був з’їдений, оскільки подрібнені свіжі огірки швидко псуються. А неймовірний салат з трьох інгредієнтів, якщо постоїть у холодильнику, буде ще смачнішим.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Крабові палички