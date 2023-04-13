Дешево і незвично: копійчана закуска з крабових паличок
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цікавий спосіб подати салат з крабовими паличками
Один з улюблених інгредієнтів для закусок та салатів — крабові палички. Їх можна навіть замаринувати як окрему страву.
Легкою і ніжною вийде закуска з крабовими паличками і яблуком. Рецептом поділились на порталі gurman.co.ua.
Інгредієнти:
- упаковка крабових паличок;
- 3-5 кисло-солодких яблук;
- кілька огірків;
- білокачанна капуста;
- трохи кропу;
- лимон;
- майонез, сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Подрібнюємо палички і огірки. Кришимо їх будь-яким чином, головне — на дрібні шматочки. Можна використати тертку. Дрібно шаткуємо зелень кропу і тонко рубаємо білокачанну капусту.
- Тремо яблука, вичавлюємо сік з лимона. Складаємо підготовлену нарізку в салатницю, поливаємо соком цитруса, додаємо сіль і заправляємо майонезом.
- Можна подати закуску як звичайний салат. Ще один спосіб подачі — скатати з неї невеликі кульки і обваляти в дрібно порубаній зелені.
Готувати цей салат потрібно невеликими порціями, так, щоб він відразу був з’їдений, оскільки подрібнені свіжі огірки швидко псуються. А неймовірний салат з трьох інгредієнтів, якщо постоїть у холодильнику, буде ще смачнішим.