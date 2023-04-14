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Заради такої страви варто прокидатися вранці: рецепт ситного омлету з начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Омлет — одна з найпопулярніших страв на сніданок
Омлет — одна з найпопулярніших страв на сніданок. Фото smak.ua

Снідайте смачно без зайвої метушні

Омлет – це не лише смачно, а ще й дуже корисно. Їм можна легко та швидко нагодувати родину. З мінімуму інгредієнтів ви отримаєте чудовий сніданок.

Саме таку смачну страву нам пропонує Ukr.Media. За такий омлет із начинкою близькі вам будуть дуже вдячні.

Як приготувати омлет з начинкою

Інгредієнти на сковороду 28 см:

  • 3 яйця;
  • 1 помідора;
  • 70 грамів сметани;
  • 20 мілілітрів молока;
  • 5 г вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • 40 г тертого сиру;
  • 10 г свіжої зелені (кріп і петрушка);
  • 70 г ковбаси.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску розбийте яйця, посоліть та додайте молоко.
  2. Злегка збийте віночком суміш.
  3. На розігріту сковороду викладіть підготовлене вершкове масло і змастіть його.
  4. Вилийте підготовлений омлет і накрийте кришкою, зменшуючи вогонь.
  5. Тепер швидко підготуйте начинку. Для цього в глибоку миску висипте натертий сир і зелень. Наріжте кубиками помідори та ковбасу і викладіть в миску.
  6. Заправте начинку сметаною і ретельно перемішайте. За бажанням сметану можна замінити майонезом.
  7. Пропечений з одного боку омлет переверніть і викладіть наполовину підготовлену начинку. Другою половиною омлету накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою.
  8. Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться. Подавайте до столу гарячим.

До речі, пишний омлет можна приготувати лише з двох інгредієнтів. Оскільки він готується без олії, то вийде ще й чудова дієтична страва.

Теги:
#Рецепт #Яйця #Омлет #Готуємо вдома