Заради такої страви варто прокидатися вранці: рецепт ситного омлету з начинкою

Снідайте смачно без зайвої метушні

Омлет – це не лише смачно, а ще й дуже корисно. Їм можна легко та швидко нагодувати родину. З мінімуму інгредієнтів ви отримаєте чудовий сніданок.

Саме таку смачну страву нам пропонує Ukr.Media. За такий омлет із начинкою близькі вам будуть дуже вдячні.

Як приготувати омлет з начинкою

Інгредієнти на сковороду 28 см:

3 яйця;

1 помідора;

70 грамів сметани;

20 мілілітрів молока;

5 г вершкового масла;

дрібка солі;

40 г тертого сиру;

10 г свіжої зелені (кріп і петрушка);

70 г ковбаси.

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбийте яйця, посоліть та додайте молоко. Злегка збийте віночком суміш. На розігріту сковороду викладіть підготовлене вершкове масло і змастіть його. Вилийте підготовлений омлет і накрийте кришкою, зменшуючи вогонь. Тепер швидко підготуйте начинку. Для цього в глибоку миску висипте натертий сир і зелень. Наріжте кубиками помідори та ковбасу і викладіть в миску. Заправте начинку сметаною і ретельно перемішайте. За бажанням сметану можна замінити майонезом. Пропечений з одного боку омлет переверніть і викладіть наполовину підготовлену начинку. Другою половиною омлету накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою. Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться. Подавайте до столу гарячим.

До речі, пишний омлет можна приготувати лише з двох інгредієнтів. Оскільки він готується без олії, то вийде ще й чудова дієтична страва.