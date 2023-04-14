Заради такої страви варто прокидатися вранці: рецепт ситного омлету з начинкою
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Снідайте смачно без зайвої метушні
Омлет – це не лише смачно, а ще й дуже корисно. Їм можна легко та швидко нагодувати родину. З мінімуму інгредієнтів ви отримаєте чудовий сніданок.
Саме таку смачну страву нам пропонує Ukr.Media. За такий омлет із начинкою близькі вам будуть дуже вдячні.
Як приготувати омлет з начинкою
Інгредієнти на сковороду 28 см:
- 3 яйця;
- 1 помідора;
- 70 грамів сметани;
- 20 мілілітрів молока;
- 5 г вершкового масла;
- дрібка солі;
- 40 г тертого сиру;
- 10 г свіжої зелені (кріп і петрушка);
- 70 г ковбаси.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску розбийте яйця, посоліть та додайте молоко.
- Злегка збийте віночком суміш.
- На розігріту сковороду викладіть підготовлене вершкове масло і змастіть його.
- Вилийте підготовлений омлет і накрийте кришкою, зменшуючи вогонь.
- Тепер швидко підготуйте начинку. Для цього в глибоку миску висипте натертий сир і зелень. Наріжте кубиками помідори та ковбасу і викладіть в миску.
- Заправте начинку сметаною і ретельно перемішайте. За бажанням сметану можна замінити майонезом.
- Пропечений з одного боку омлет переверніть і викладіть наполовину підготовлену начинку. Другою половиною омлету накрийте начинку та закрийте сковороду кришкою.
- Продовжуйте готувати на маленькому вогні до того часу, поки сир у начинці не розплавиться. Подавайте до столу гарячим.
До речі, пишний омлет можна приготувати лише з двох інгредієнтів. Оскільки він готується без олії, то вийде ще й чудова дієтична страва.