У десять разів краще за звичайні бутерброди: як приготувати шпроти в яйці

Ваші близькі поцілують вас за таку страву

Фаршировані яйця – це універсальна страва. Така закуска дуже популярна у всьому світі, адже подобається і дорослим, і дітям. Способів начинки можна вигадувати скільки завгодно — все залежить від ваших уподобань та фантазії.

Яйця, фаршировані шпротами за рецептом "Жіночого світу" — особливі. По-друге, така закуска бюджетна, але виглядає на столі дуже красиво та гідно. І найголовніше – це неймовірно смачно!

Як приготувати яйця, фаршировані шпротами.

Інгредієнти:

шпроти;

яйця — 7-8 яєць;

сир — 50 г;

часник — 2 зубчики;

майонез — 2 ст. л.;

зелень, сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Варимо круто 7-8 яєць. Як тільки яйця будуть готові, очищаємо від шкаралупи, розрізаємо навпіл, Жовтки забираємо в окрему миску. Додаємо до них подрібнений часник та тертий сир. Потім додаємо 2 столові ложки майонезу і трохи олії з банки зі шпротами. Можна поперчити, посолити до смаку. Все ретельно перемішуємо – і начинка для яєць готова. Якщо хочете, щоб вона була однорідніша, збийте масу блендером. Половинки яєць начиняємо масою, зверху кладемо шпроти. За бажанням можна додати ще гілочку зелені або маленький шматочок солоного або свіжого огірка, помідора.

За допомогою нехитрих лайфхаків можна почистити яйця швидко. Такі трюки значно полегшать вам життя.