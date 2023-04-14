Найпростіший сніданок: неймовірні грінки з часником на швидку руку

Дуже простий і швидкий рецепт грінок

Сніданок — це завжди складний прийом їжі, адже часто за обмежений відрізок часу треба встигнути і приготувати щось смачненьке, і ще й з'їсти його. Якщо ви куштували неймовірні конвертики з лаваша, спробуйте приготувати грінки з часником.

Вже готові гарячі гріночки можна посипати сиром, щоб він розплавився — так буде ще смачніше. Рецептом поділились на порталі goodhouse.com.

Інгредієнти:

Батон – 200 г

Яйця – 2 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Часник – 1 зубчик

Сіль – за смаком

Олія – 25 г

Спосіб приготування:

Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. На сковороду виливаємо олію, добре розігріваємо. Дуже важливо дочекатися, поки масло добре розігріється — якщо покласти хліб на холодну сковороду, він вбере в себе забагато олії і буде дуже масним. Поки сковорода розігрівається, у мисочці перемішуємо всі інгредієнти, що залишилися. Вмочаємо в суміш з обох боків кожну скибочку батона. Обсмажуємо по черзі і ще гарячими змащуємо часником.

Такий сніданок надасть ідеального заряду бадьорості. На свій смак, можна смакувати гріночки з духмяним імбирним чаєм або кавою в джезві.