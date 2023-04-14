Найпростіший сніданок: неймовірні грінки з часником на швидку руку
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Дуже простий і швидкий рецепт грінок
Сніданок — це завжди складний прийом їжі, адже часто за обмежений відрізок часу треба встигнути і приготувати щось смачненьке, і ще й з'їсти його. Якщо ви куштували неймовірні конвертики з лаваша, спробуйте приготувати грінки з часником.
Вже готові гарячі гріночки можна посипати сиром, щоб він розплавився — так буде ще смачніше. Рецептом поділились на порталі goodhouse.com.
Інгредієнти:
- Батон – 200 г
- Яйця – 2 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Сіль – за смаком
- Олія – 25 г
Спосіб приготування:
- Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. На сковороду виливаємо олію, добре розігріваємо.
- Дуже важливо дочекатися, поки масло добре розігріється — якщо покласти хліб на холодну сковороду, він вбере в себе забагато олії і буде дуже масним.
- Поки сковорода розігрівається, у мисочці перемішуємо всі інгредієнти, що залишилися. Вмочаємо в суміш з обох боків кожну скибочку батона. Обсмажуємо по черзі і ще гарячими змащуємо часником.
Такий сніданок надасть ідеального заряду бадьорості. На свій смак, можна смакувати гріночки з духмяним імбирним чаєм або кавою в джезві.