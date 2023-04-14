Смак поверне вас у дитинство: бабусин рецепт лінивих пиріжків із зеленою цибулею та яйцем

Ностальгуйте з улюбленою стравою!

Одна з улюблених багатьма страв – пиріжки з цибулею та яйцем у духовці. Але коли не хочеться возитися з тестом, на допомогу приходять ліниві пиріжки. Така страва вдала тим, що не потрібно замішувати тісто і довго випікати в духовці. Готуються пиріжки на сковороді, добре піднімаються та виходять дуже м’якими.

За рецептом "СОДа" виходять найледачіші пиріжки — приготувати їх може будь-хто. При цьому вони виходять смачні та м’які як пух. Ніхто не може встояти

Як приготувати ліниві пиріжки із зеленою цибулею та яйцем.

Інгредієнти:

3 яйця

400 мл кефіру;

300 г борошна;

2 ст. л. олії;

0,5 ч. л. соди;

1 ч. л.цукри;

сіль на смак.

Для начинки:

4 варені яйця;

зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Збийте віночком яйця, сіль, цукор та кефір. Додайте до суміші соду та борошно, добре перемішайте, щоб не було грудочок. Влийте олію, покладіть нарізані кубиками варені яйця і подрібнену зелену цибулю. Ретельно перемішайте ложкою. Розігрійте сковороду з олією, викладайте на неї тісто, як на оладки. Обсмажуйте по обидва боки на маленькому вогні під кришкою.

А ось діткам до чаю можна приготувати улюблену "Картоплю" за маминим рецептом. Насолода точно доведеться їм до смаку.