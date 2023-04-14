Смак поверне вас у дитинство: бабусин рецепт лінивих пиріжків із зеленою цибулею та яйцем
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Ностальгуйте з улюбленою стравою!
Одна з улюблених багатьма страв – пиріжки з цибулею та яйцем у духовці. Але коли не хочеться возитися з тестом, на допомогу приходять ліниві пиріжки. Така страва вдала тим, що не потрібно замішувати тісто і довго випікати в духовці. Готуються пиріжки на сковороді, добре піднімаються та виходять дуже м’якими.
За рецептом "СОДа" виходять найледачіші пиріжки — приготувати їх може будь-хто. При цьому вони виходять смачні та м’які як пух. Ніхто не може встояти
Як приготувати ліниві пиріжки із зеленою цибулею та яйцем.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 400 мл кефіру;
- 300 г борошна;
- 2 ст. л. олії;
- 0,5 ч. л. соди;
- 1 ч. л.цукри;
- сіль на смак.
Для начинки:
- 4 варені яйця;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Збийте віночком яйця, сіль, цукор та кефір. Додайте до суміші соду та борошно, добре перемішайте, щоб не було грудочок. Влийте олію, покладіть нарізані кубиками варені яйця і подрібнену зелену цибулю.
- Ретельно перемішайте ложкою.
- Розігрійте сковороду з олією, викладайте на неї тісто, як на оладки. Обсмажуйте по обидва боки на маленькому вогні під кришкою.
А ось діткам до чаю можна приготувати улюблену "Картоплю" за маминим рецептом. Насолода точно доведеться їм до смаку.