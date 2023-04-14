Ніжніша за пух: найпростіший рецепт італійської паски панетоне (відео)
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Не найпростіший рецепт, але точно вартий зусиль
Замість автентичної української паски чимало господинь обирають італійську панетоне. Її нескладно приготувати, якщо знати декілька нюансів. Один із них — поетапне замішування тіста.
Рецептом поділились на ютуб-каналі "am-am Домашні смаколики". З наведеної кількості продуктів виходить 3 паски діаметром 13 см, висотою 8 см.
Інгредієнти для попереднього бродіння:
- тепле молоко 300 г
- дріжджі живі 18 г
- цукор 2 ст.л (від загальної кількості)
- борошно (00 білок — 15,8) 6 ст.л від загальної кількості
Основне тісто:
- опара (перше тісто)
- жовток 6 шт (120 г)
- цукор 240 г
- лимонна цедра 2 ч.л
- ароматизатор — 0.5 ч.л (5 г)
- борошно (00 білок — 15,8) 540-600 г
- вершкове масло (кімн. температури) 100 г
- Цукати будь-які 185 г
- Ром або коньяк, чай міцний, апельсиновий сік 100 г
Для глазурі:
- яєчний білок 1 шт (30 г)
- мигдальне борошно 30 г
- цукор 30 г
- мигдалеві пелюстки
Спосіб приготування:
- Готуємо опару. В тепле молоко додаємо дріжджі, цукор та борошно із загальної ваги. Все перемішуємо і залишаємо на одну годину в теплому місці.
- Напередодні сухофрукти слід залити ромом або іншим міцним алкоголем. Поки настоюється опара, зливаємо алкоголь і лишаємо фрукти просохнути на ситі.
- Коли опара збільшиться втричі, додаємо до неї решту цукру, цедру, ароматизатор і все перемішуємо. По одному вводимо жовтки, щоразу перемішуємо.
- Частинами вмішуємо просіяне борошно. Потім вимішуємо руками. Згодом у тісто слід ввести шматочками розм’якшене вершкове масло.
- Після цього тісто слід інтенсивно вимішувати 15-20 хвилин. Цукати присипаємо борошном і вмішуємо в тісто.
- Тісто повинне вистояти впродовж чотирьох годин у теплому місці. Для цього перекладіть його у чисту ємність, змащену олією або вершковим маслом.
- За цей час тісто повинне збільшитись майже втричі. Обережно скатайте з нього кульки і вкладіть у форми. Накрийте їх і ще раз залишіть.
- Випікати панетоне слід при температурі 170 °C приблизно 50 хвилин. Час випікання може бути іншим, слідкуйте за тістом і перевіряйте на готовність дерев`яною паличкою. Через 30 хвилин можна прикрити паски фольгою, щоб не підгоріли.
Загалом же ознайомтесь з правилами роботи з дріжджовим тістом. Від цього будь-яка випічка виграє, а не тільки панетоне.