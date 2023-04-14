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Ніжніша за пух: найпростіший рецепт італійської паски панетоне (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
М'яка і дуже ароматна італійська пасочка Новина оновлена 14 квітня 2023, 18:55
М'яка і дуже ароматна італійська пасочка. Фото cybercook.com

Не найпростіший рецепт, але точно вартий зусиль

Замість автентичної української паски чимало господинь обирають італійську панетоне. Її нескладно приготувати, якщо знати декілька нюансів. Один із них — поетапне замішування тіста.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "am-am Домашні смаколики". З наведеної кількості продуктів виходить 3 паски діаметром 13 см, висотою 8 см.

Інгредієнти для попереднього бродіння:

  • тепле молоко 300 г
  • дріжджі живі 18 г
  • цукор 2 ст.л (від загальної кількості)
  • борошно (00 білок — 15,8) 6 ст.л від загальної кількості

Основне тісто:

  • опара (перше тісто)
  • жовток 6 шт (120 г)
  • цукор 240 г
  • лимонна цедра 2 ч.л
  • ароматизатор — 0.5 ч.л (5 г)
  • борошно (00 білок — 15,8) 540-600 г
  • вершкове масло (кімн. температури) 100 г
  • Цукати будь-які 185 г
  • Ром або коньяк, чай міцний, апельсиновий сік 100 г

Для глазурі:

  • яєчний білок 1 шт (30 г)
  • мигдальне борошно 30 г
  • цукор 30 г
  • мигдалеві пелюстки

Спосіб приготування:

  1. Готуємо опару. В тепле молоко додаємо дріжджі, цукор та борошно із загальної ваги. Все перемішуємо і залишаємо на одну годину в теплому місці.
  2. Напередодні сухофрукти слід залити ромом або іншим міцним алкоголем. Поки настоюється опара, зливаємо алкоголь і лишаємо фрукти просохнути на ситі.
  3. Коли опара збільшиться втричі, додаємо до неї решту цукру, цедру, ароматизатор і все перемішуємо. По одному вводимо жовтки, щоразу перемішуємо.
  4. Частинами вмішуємо просіяне борошно. Потім вимішуємо руками. Згодом у тісто слід ввести шматочками розм’якшене вершкове масло.
  5. Після цього тісто слід інтенсивно вимішувати 15-20 хвилин. Цукати присипаємо борошном і вмішуємо в тісто.
  6. Тісто повинне вистояти впродовж чотирьох годин у теплому місці. Для цього перекладіть його у чисту ємність, змащену олією або вершковим маслом.
  7. За цей час тісто повинне збільшитись майже втричі. Обережно скатайте з нього кульки і вкладіть у форми. Накрийте їх і ще раз залишіть.
  8. Випікати панетоне слід при температурі 170 °C приблизно 50 хвилин. Час випікання може бути іншим, слідкуйте за тістом і перевіряйте на готовність дерев`яною паличкою. Через 30 хвилин можна прикрити паски фольгою, щоб не підгоріли.

Загалом же ознайомтесь з правилами роботи з дріжджовим тістом. Від цього будь-яка випічка виграє, а не тільки панетоне.

Теги:
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