Бутерброди розлітаються за хвилину: бюджетна намазка за єврейським рецептом
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Універсальна намазка
Є чимало рецептів намазок на бутерброди. Деякі з них дуже жирні та калорійні, інші ж розраховані на правильне харчування та дієту. Розповідаємо про єврейську намазку. Її, як і копійчану закуску з м’яса і сала, можна поставити на святковий стіл, або ж використовувати до сніданку.
Рецептом єврейської намазки поділились на порталі "Сенсація". Подібні пасти для закусок є у різних кухнях світу і з часом трансформуються у найрізноманітніші рецепти.
Інгредієнти:
- Куряче філе – 500-700 грамів
- Твердий сир – 150 грамів
- Яйця курячі – 2 штуки
- Волоські горіхи – 50 грамів
- Сметана – 75 грамів
- Гірчиця – 1 чайна ложка
- Сіль — за смаком
- Перець мелений — за смаком
- Спеції — за смаком
Спосіб приготування:
- Відварюємо куряче філе. Це можна зробити заздалегідь. Ріжемо його та розбираємо на волокна. Курячі яйця відварюємо, чистимо та натираємо на тертці.
- Твердий сир також натираємо. Обсмажуємо та подрібнюємо горіхи. Усе змішуємо між собою, солимо, перчимо, заправляємо гірчицею та сметаною. За бажанням дрібно нарізаємо зелень.
Така намазка може добу зберігатися в холодильнику. Якщо є заздалегідь зварене м’ясо, рецепт виручить, коли готі на порозі — просто подайте ситну і смачну паску з гріночками і заваріть імбирного чаю.