Бутерброди розлітаються за хвилину: бюджетна намазка за єврейським рецептом

Універсальна намазка

Є чимало рецептів намазок на бутерброди. Деякі з них дуже жирні та калорійні, інші ж розраховані на правильне харчування та дієту. Розповідаємо про єврейську намазку. Її, як і копійчану закуску з м’яса і сала, можна поставити на святковий стіл, або ж використовувати до сніданку.

Рецептом єврейської намазки поділились на порталі "Сенсація". Подібні пасти для закусок є у різних кухнях світу і з часом трансформуються у найрізноманітніші рецепти.

Інгредієнти:

Куряче філе – 500-700 грамів

Твердий сир – 150 грамів

Яйця курячі – 2 штуки

Волоські горіхи – 50 грамів

Сметана – 75 грамів

Гірчиця – 1 чайна ложка

Сіль — за смаком

Перець мелений — за смаком

Спеції — за смаком

Спосіб приготування:

Відварюємо куряче філе. Це можна зробити заздалегідь. Ріжемо його та розбираємо на волокна. Курячі яйця відварюємо, чистимо та натираємо на тертці. Твердий сир також натираємо. Обсмажуємо та подрібнюємо горіхи. Усе змішуємо між собою, солимо, перчимо, заправляємо гірчицею та сметаною. За бажанням дрібно нарізаємо зелень.

Така намазка може добу зберігатися в холодильнику. Якщо є заздалегідь зварене м’ясо, рецепт виручить, коли готі на порозі — просто подайте ситну і смачну паску з гріночками і заваріть імбирного чаю.