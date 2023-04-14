Як у мами: неймовірні ароматні котлети без хліба та яєць
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Ідеальні до будь-якого гарніру
Закінчується піст, а це означає, що скоро знову актуальними стануть рецепти котлет. Якщо не маєте сил на котлети з секретом, спробуйте приготувати неймовірні соковиті котлети з фаршу.
"Сенсація" поділилась простим та бюджетним рецептом соковитих м’ясних смаколиків без хліба, яєць та цибулі. Для пікантності слід додати трішки часнику, а цибулю замінити кропом.
Інгредієнти:
- П’ятсот грамів будь-якого фаршу на ваш смак
- Свіжа зелень (на ваш смак)
- Сто мілілітрів води
- Два зубчика часнику
- Одна чайна ложка солі
- Чорний молотий перець
Спосіб приготування:
- Беремо будь-яку зелень, яка вам подобається. Нарізаємо її дуже дрібно — чим менші будуть шматочки, тим ароматнішими будуть котлети.
- У глибоку миску засипаємо фарш та кріп. Додаємо сіль та перець, і вичавлюємо часник. Також не забуваємо про воду.
- Для того, щоб фарш був соковитим, його потрібно вимісити руками, наче тісто. Якщо зробити це достатньо ретельно, фарш буде гарно тримати форму та не липнути до рук.
- Котлети обсмажуються на розпеченій сковороді з обох боків на повільному вогні. Ціль — золотиста скоринка.
До таких котлет чудово пасуватиме будь-який гарнір. Та все ж спробуйте приготувати ніжний морквяний салат.