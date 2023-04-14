Як у мами: неймовірні ароматні котлети без хліба та яєць

Ідеальні до будь-якого гарніру

Закінчується піст, а це означає, що скоро знову актуальними стануть рецепти котлет. Якщо не маєте сил на котлети з секретом, спробуйте приготувати неймовірні соковиті котлети з фаршу.

"Сенсація" поділилась простим та бюджетним рецептом соковитих м’ясних смаколиків без хліба, яєць та цибулі. Для пікантності слід додати трішки часнику, а цибулю замінити кропом.

Інгредієнти:

П’ятсот грамів будь-якого фаршу на ваш смак

Свіжа зелень (на ваш смак)

Сто мілілітрів води

Два зубчика часнику

Одна чайна ложка солі

Чорний молотий перець

Спосіб приготування:

Беремо будь-яку зелень, яка вам подобається. Нарізаємо її дуже дрібно — чим менші будуть шматочки, тим ароматнішими будуть котлети. У глибоку миску засипаємо фарш та кріп. Додаємо сіль та перець, і вичавлюємо часник. Також не забуваємо про воду. Для того, щоб фарш був соковитим, його потрібно вимісити руками, наче тісто. Якщо зробити це достатньо ретельно, фарш буде гарно тримати форму та не липнути до рук. Котлети обсмажуються на розпеченій сковороді з обох боків на повільному вогні. Ціль — золотиста скоринка.

До таких котлет чудово пасуватиме будь-який гарнір. Та все ж спробуйте приготувати ніжний морквяний салат.