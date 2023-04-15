Таку вечерю уплетуть за обидві щоки: незвичайний рецепт запеченої гречки
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Справжня смакота!
Якою б чудовою не була гречана крупа, іноді вона здається надто буденною. Щоб урізноманітнити "гречане" меню, пропонуємо її урізноманітнити.
"Прості рецепти" пропонують запекти гречку з овочами та яйцем у звичайних скляних банки. Така страва виходить дуже ситною та смачною. Проста у приготуванні страва точно стане улюбленою у вашій родині.
Як запекти гречку з овочами та яйцем
Інгредієнти:
- крупа гречана – 200 г;
- часник – 1 зубчик;
- цибуля – 1 головка;
- олія – 50 мл;
- морква – 1 шт;
- картопля – 1 шт;
- бульйон – 100 мл;
- яйце – 3 шт.
Спосіб приготування:
- Промиту гречку залийте 500 мл окропу. Додайте в гречку сіль та залиште на 10 хвилин.
- Подрібнену цибулю і часник обсмажте на олії. Додайте до овочів нарізану соломкою моркву та нарізану дрібним кубиком картоплю. Посоліть на смак овочі та обсмажте до готовності.
- У скляні банки об’ємом 0,7 літра викладіть по 3-4 столові ложки готових овочів.
- Доповніть банки запареною гречкою і додайте в кожну 35 мл бульйону, зверху викладіть по 1 сирому яйцю.
- Накрийте банки кришками із фольги. У кожній кришці за допомогою зубочистки зробіть отвори.
- Поставте блюдо в духовку, розігріту попередньо до 180 градусів, і готуйте 30 хвилин.
З гречки можна приготувати пісні котлети. Впевнені, що до смаку ви їх не відрізніть від м’ясних.