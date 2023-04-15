Таку вечерю уплетуть за обидві щоки: незвичайний рецепт запеченої гречки

Справжня смакота!

Якою б чудовою не була гречана крупа, іноді вона здається надто буденною. Щоб урізноманітнити "гречане" меню, пропонуємо її урізноманітнити.

"Прості рецепти" пропонують запекти гречку з овочами та яйцем у звичайних скляних банки. Така страва виходить дуже ситною та смачною. Проста у приготуванні страва точно стане улюбленою у вашій родині.

Як запекти гречку з овочами та яйцем

Інгредієнти:

крупа гречана – 200 г;

часник – 1 зубчик;

цибуля – 1 головка;

олія – 50 мл;

морква – 1 шт;

картопля – 1 шт;

бульйон – 100 мл;

яйце – 3 шт.

Спосіб приготування:

Промиту гречку залийте 500 мл окропу. Додайте в гречку сіль та залиште на 10 хвилин. Подрібнену цибулю і часник обсмажте на олії. Додайте до овочів нарізану соломкою моркву та нарізану дрібним кубиком картоплю. Посоліть на смак овочі та обсмажте до готовності. У скляні банки об’ємом 0,7 літра викладіть по 3-4 столові ложки готових овочів. Доповніть банки запареною гречкою і додайте в кожну 35 мл бульйону, зверху викладіть по 1 сирому яйцю. Накрийте банки кришками із фольги. У кожній кришці за допомогою зубочистки зробіть отвори. Поставте блюдо в духовку, розігріту попередньо до 180 градусів, і готуйте 30 хвилин.

З гречки можна приготувати пісні котлети. Впевнені, що до смаку ви їх не відрізніть від м’ясних.