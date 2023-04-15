Три інгредієнти — і страва готова: рецепт риби, фаршированої грибами

Підходить як для звичайного обіду, так для святкового столу

Риба — неймовірно корисний продукт. Однак не завжди виходить приготувати її соковитою. Чудовий варіант — нафарширувати її та запекти у фользі.

Приготовлена за рецептом "Мама.укр" риба виходить настільки ароматною, ніжною та ситною, що гості пальчики оближуть від задоволення. До того ж, така закуска дуже гарна: і зможе стати прикрасою будь-якого святкового столу.

Як приготувати рибу, фаршировану грибами

Інгредієнти:

пеленгас — 1,5-2 кг;

печериці – 500 г;

рис – 0,5 склянки;

олія для смаження;

сіль, перець, приправи для риби на смак.

Спосіб приготування:

Рибу помити, почистити, розрізати живіт, очистити від нутрощів і дістати хребет. При цьому потрібно постаратися не порушувати цілісність риби.

Гриби помити, почистити та підсмажити на олії до готовності.

Рис помити та відварити у підсоленій воді до готовності.

Перемішати рис із грибами, посолити, поперчити.

Наповнити рибу цим фаршем та зашити розріз.

Рибу загорнути у фольгу та поставити запікатися у духовку на 45 хвилин. Готову рибу прикрасити скибочками лимона, гілочками зелені та квіточками з моркви.

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