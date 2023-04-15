Три інгредієнти — і страва готова: рецепт риби, фаршированої грибами
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Підходить як для звичайного обіду, так для святкового столу
Риба — неймовірно корисний продукт. Однак не завжди виходить приготувати її соковитою. Чудовий варіант — нафарширувати її та запекти у фользі.
Приготовлена за рецептом "Мама.укр" риба виходить настільки ароматною, ніжною та ситною, що гості пальчики оближуть від задоволення. До того ж, така закуска дуже гарна: і зможе стати прикрасою будь-якого святкового столу.
Як приготувати рибу, фаршировану грибами
Інгредієнти:
- пеленгас — 1,5-2 кг;
- печериці – 500 г;
- рис – 0,5 склянки;
- олія для смаження;
- сіль, перець, приправи для риби на смак.
Спосіб приготування:
- Рибу помити, почистити, розрізати живіт, очистити від нутрощів і дістати хребет. При цьому потрібно постаратися не порушувати цілісність риби.
- Гриби помити, почистити та підсмажити на олії до готовності.
- Рис помити та відварити у підсоленій воді до готовності.
- Перемішати рис із грибами, посолити, поперчити.
- Наповнити рибу цим фаршем та зашити розріз.
- Рибу загорнути у фольгу та поставити запікатися у духовку на 45 хвилин. Готову рибу прикрасити скибочками лимона, гілочками зелені та квіточками з моркви.
Якщо вам не хочеться "танцювати" на кухні, можна запекти скумбрію в банку. Така страва вразить вас своєю легкістю, а близьких – неймовірним смаком.