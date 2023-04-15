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Три інгредієнти — і страва готова: рецепт риби, фаршированої грибами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фарширована риба
Фарширована риба. Фото vkusnoo.com.ua

Підходить як для звичайного обіду, так для святкового столу

Риба — неймовірно корисний продукт. Однак не завжди виходить приготувати її соковитою. Чудовий варіант — нафарширувати її та запекти у фользі.

Приготовлена за рецептом "Мама.укр" риба виходить настільки ароматною, ніжною та ситною, що гості пальчики оближуть від задоволення. До того ж, така закуска дуже гарна: і зможе стати прикрасою будь-якого святкового столу.

Як приготувати рибу, фаршировану грибами

Інгредієнти:

  • пеленгас — 1,5-2 кг;
  • печериці – 500 г;
  • рис – 0,5 склянки;
  • олія для смаження;
  • сіль, перець, приправи для риби на смак.

Спосіб приготування:

  • Рибу помити, почистити, розрізати живіт, очистити від нутрощів і дістати хребет. При цьому потрібно постаратися не порушувати цілісність риби.
  • Гриби помити, почистити та підсмажити на олії до готовності.
  • Рис помити та відварити у підсоленій воді до готовності.
  • Перемішати рис із грибами, посолити, поперчити.
  • Наповнити рибу цим фаршем та зашити розріз.
  • Рибу загорнути у фольгу та поставити запікатися у духовку на 45 хвилин. Готову рибу прикрасити скибочками лимона, гілочками зелені та квіточками з моркви.

Якщо вам не хочеться "танцювати" на кухні, можна запекти скумбрію в банку. Така страва вразить вас своєю легкістю, а близьких – неймовірним смаком.

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#Рецепт #Риба #Готуємо вдома