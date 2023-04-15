Рецепт незвичайного жульєна в булочці: уплетут все і попросять ще
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Неймовірна подача смачної страви
Жульєн став уже досить звичною закускою, цією стравою навряд чи когось здивуєш. Зазвичай його подають до столу у невеликих формах. Але якщо ви хочете зробити щось неординарне, можна спробувати жульєн у їстівній формі.
Хрумкі ароматні булочки, нафаршировані смачною начинкою з курячого м’яса, грибів та сиру – дуже спокуслива та смачна ідея.
Такий жульєн за рецептом "Їсти" виходить набагато ситнішим і смачнішим. Закуску не соромно подати на святковий стіл. Спробувавши страву вперше, ви неодмінно повертатиметеся до її приготування ще не раз. До того ж він досить легко готується і вимагає мінімальних зусиль і часу.
Як приготувати жульєн у булочці
Інгредієнти:
- 400 г філе курки або курячого стегна
- 400 г печериць
- 200 г сметани
- 150 г твердого сиру
- 2 цибулини
- 6 круглих несолодких булочок.
Спосіб приготування:
- Куряче м’ясо відварити у підсоленій воді, дрібно порізати.
- Цибулю порізати, просмажити на олії.
- Гриби дрібно порізати, додати|добавляти| в цибулю, обсмажити до готовності.
- Додати сметану, смажити ще 15 хвилин.
- У булочках зрізати верхи і вибрати серединку.
- Сир натерти на грубій тертці.
- Жюльєн викласти в булочки, посипати тертим сиром і запікати до зарум’янювання.
До речі, такі булочки для жульєн можна приготувати вдома. Ви здивуєтеся, наскільки легко.