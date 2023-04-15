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Рецепт незвичайного жульєна в булочці: уплетут все і попросять ще

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Жульєн у булочках
Жульєн у булочках. Фото 1000.menu

Неймовірна подача смачної страви

Жульєн став уже досить звичною закускою, цією стравою навряд чи когось здивуєш. Зазвичай його подають до столу у невеликих формах. Але якщо ви хочете зробити щось неординарне, можна спробувати жульєн у їстівній формі.

Хрумкі ароматні булочки, нафаршировані смачною начинкою з курячого м’яса, грибів та сиру – дуже спокуслива та смачна ідея.

Такий жульєн за рецептом "Їсти" виходить набагато ситнішим і смачнішим. Закуску не соромно подати на святковий стіл. Спробувавши страву вперше, ви неодмінно повертатиметеся до її приготування ще не раз. До того ж він досить легко готується і вимагає мінімальних зусиль і часу.

Як приготувати жульєн у булочці

Інгредієнти:

  • 400 г філе курки або курячого стегна
  • 400 г печериць
  • 200 г сметани
  • 150 г твердого сиру
  • 2 цибулини
  • 6 круглих несолодких булочок.

Спосіб приготування:

  1. Куряче м’ясо відварити у підсоленій воді, дрібно порізати.
  2. Цибулю порізати, просмажити на олії.
  3. Гриби дрібно порізати, додати|добавляти| в цибулю, обсмажити до готовності.
  4. Додати сметану, смажити ще 15 хвилин.
  5. У булочках зрізати верхи і вибрати серединку.
  6. Сир натерти на грубій тертці.
  7. Жюльєн викласти в булочки, посипати тертим сиром і запікати до зарум’янювання.

До речі, такі булочки для жульєн можна приготувати вдома. Ви здивуєтеся, наскільки легко.

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