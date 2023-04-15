Рецепт незвичайного жульєна в булочці: уплетут все і попросять ще

Неймовірна подача смачної страви

Жульєн став уже досить звичною закускою, цією стравою навряд чи когось здивуєш. Зазвичай його подають до столу у невеликих формах. Але якщо ви хочете зробити щось неординарне, можна спробувати жульєн у їстівній формі.

Хрумкі ароматні булочки, нафаршировані смачною начинкою з курячого м’яса, грибів та сиру – дуже спокуслива та смачна ідея.

Такий жульєн за рецептом "Їсти" виходить набагато ситнішим і смачнішим. Закуску не соромно подати на святковий стіл. Спробувавши страву вперше, ви неодмінно повертатиметеся до її приготування ще не раз. До того ж він досить легко готується і вимагає мінімальних зусиль і часу.

Як приготувати жульєн у булочці

Інгредієнти:

400 г філе курки або курячого стегна

400 г печериць

200 г сметани

150 г твердого сиру

2 цибулини

6 круглих несолодких булочок.

Спосіб приготування:

Куряче м’ясо відварити у підсоленій воді, дрібно порізати. Цибулю порізати, просмажити на олії. Гриби дрібно порізати, додати|добавляти| в цибулю, обсмажити до готовності. Додати сметану, смажити ще 15 хвилин. У булочках зрізати верхи і вибрати серединку. Сир натерти на грубій тертці. Жюльєн викласти в булочки, посипати тертим сиром і запікати до зарум’янювання.

До речі, такі булочки для жульєн можна приготувати вдома. Ви здивуєтеся, наскільки легко.