Приготуйте свинину в лушпинні цибулі — і від гостей відбою не буде

Простий рецепт — і феєричний результат

Набридли класичні рецепти приготування свинини й хочеться чогось нового та незвичайного? Тоді спробуйте зварити її в лушпинні цибулі — приготоване таким чином м’ясо буде ніжним і ароматним.

Для цього рецепту Shuba радить обрати свинячу підчеревину з великою кількістю м’яса. Також необхідно ретельно промити лушпиння цибулі, щоб у страві не було пилу і бруду. І не забувайте фантазувати під час приготування підчеревини — сміливо додавайте паприку, перець чилі, ароматні трави та інші спеції на ваш смак.

Як приготувати свинячу підчеревину в лушпинні цибулі

Інгредієнти:

свиняча підчеревина — 900 г;

лушпиння цибулі — 20 г;

часник, зубчики — 4 шт.;

перець чорний горошком, сіль — на смак;

вода — 1.5 л.

Спосіб приготування:

Добре промийте підчеревину та розріжте на кілька частин. Лушпиння цибулі промийте під проточною водою, щоб видалити бруд. Укладіть у глибоку каструлю, залийте водою. Додайте сіль, перець та нарізаний шматочками часник. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Покладіть підчеревину в каструлю так, щоб вона була повністю у воді. Накрийте кришкою та доведіть до кипіння. Варіть щонайменше годину. Готову підчеревину слід загорнути в харчову плівку та покласти в холодильник на годину.

Подавати можна з улюбленою картоплею чи рисом.