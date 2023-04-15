Приготуйте свинину в лушпинні цибулі — і від гостей відбою не буде
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Простий рецепт — і феєричний результат
Набридли класичні рецепти приготування свинини й хочеться чогось нового та незвичайного? Тоді спробуйте зварити її в лушпинні цибулі — приготоване таким чином м’ясо буде ніжним і ароматним.
Для цього рецепту Shuba радить обрати свинячу підчеревину з великою кількістю м’яса. Також необхідно ретельно промити лушпиння цибулі, щоб у страві не було пилу і бруду. І не забувайте фантазувати під час приготування підчеревини — сміливо додавайте паприку, перець чилі, ароматні трави та інші спеції на ваш смак.
Як приготувати свинячу підчеревину в лушпинні цибулі
Інгредієнти:
- свиняча підчеревина — 900 г;
- лушпиння цибулі — 20 г;
- часник, зубчики — 4 шт.;
- перець чорний горошком, сіль — на смак;
- вода — 1.5 л.
Спосіб приготування:
- Добре промийте підчеревину та розріжте на кілька частин.
- Лушпиння цибулі промийте під проточною водою, щоб видалити бруд. Укладіть у глибоку каструлю, залийте водою. Додайте сіль, перець та нарізаний шматочками часник. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння.
- Покладіть підчеревину в каструлю так, щоб вона була повністю у воді. Накрийте кришкою та доведіть до кипіння. Варіть щонайменше годину.
- Готову підчеревину слід загорнути в харчову плівку та покласти в холодильник на годину.
Подавати можна з улюбленою картоплею чи рисом.