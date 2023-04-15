Десять хвилин — і ви вже їсте: рецепт найледачих хачапурі в багеті
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Влаштуйте вдома Грузію!
Ніжний та смачний хачапурі – одна з найпопулярніших страв грузинської кухні. Приготувати його вдома зовсім нескладно, а тим більше, якщо хачапурі — ліниве.
За рецептом Ukr.media вам не доведеться замішувати тісто, адже готується страва в багеті. Такий супершвидкий і простий спосіб приготування – чудова ідея для сніданку, обіду чи вечері.
Як приготувати хачапурі в багеті
Інгредієнти:
- хліб багет – 1 шт.;
- сир сулугуні — 250 грамів;
- сир нежирний — 150 грамів;
- яйця перепелині – 6 шт. (або курячі яйця – 4 шт.);
- вершкове масло — 50 гр.
Спосіб приготування:
- Вирізати всю середину з багету. Краї мають бути цілісними.
- Змішати сулугуні, сир та яйця до однорідної консистенції. Додаємо 2 перепелині яйця.
- Помістити сирну начинку в середину багету.
- Розігріти духовку до 220 градусів і запекти блюдо в духовці прямо на решітці.
- Вершковим маслом необхідно протерти краї багету, щоб розм’якшити їх. Також потрібно покласти вершкове масло всередину начинки, зверху вилити 2 перепелині яйця і ще раз протерти краю вершковим маслом.
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