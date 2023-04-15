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Десять хвилин — і ви вже їсте: рецепт найледачих хачапурі в багеті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірні грузинські хачапурі
Неймовірні грузинські хачапурі. Фото Getty Images

Влаштуйте вдома Грузію!

Ніжний та смачний хачапурі – одна з найпопулярніших страв грузинської кухні. Приготувати його вдома зовсім нескладно, а тим більше, якщо хачапурі — ліниве.

За рецептом Ukr.media вам не доведеться замішувати тісто, адже готується страва в багеті. Такий супершвидкий і простий спосіб приготування – чудова ідея для сніданку, обіду чи вечері.

Як приготувати хачапурі в багеті

Інгредієнти:

  • хліб багет – 1 шт.;
  • сир сулугуні — 250 грамів;
  • сир нежирний — 150 грамів;
  • яйця перепелині – 6 шт. (або курячі яйця – 4 шт.);
  • вершкове масло — 50 гр.

Спосіб приготування:

  1. Вирізати всю середину з багету. Краї мають бути цілісними.
  2. Змішати сулугуні, сир та яйця до однорідної консистенції. Додаємо 2 перепелині яйця.
  3. Помістити сирну начинку в середину багету.
  4. Розігріти духовку до 220 градусів і запекти блюдо в духовці прямо на решітці.
  5. Вершковим маслом необхідно протерти краї багету, щоб розм’якшити їх. Також потрібно покласти вершкове масло всередину начинки, зверху вилити 2 перепелині яйця і ще раз протерти краю вершковим маслом.

Любителям грузинської кухні обов’язково сподобається рецепт козинаків від шеф-кухаря. Натуральна насолода припаде до смаку і вам, і вашим дітям.

Теги:
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