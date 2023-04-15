Коли гості на порозі: дешева п’ятихвилинна намазка на бутерброди

Ідеальна, коли зненацька приходять гості

Намазка — ідеальний варіант страви на швидку руку. Якщо ви вже куштували єврейську пасту для бутербродів, спробуйте при нагоді приготувати намазку із сардинами та сиром.

Рецептом простої та швидкої пащі для бутербродів поділилися на порталі "Сенсація". Особливо він виручає, якщо гості прийшли зненацька.

Інгредієнти:

1 багет пшеничний

2 курячі яйця

200 грамів копченого сиру

240 грамів сардин у олії

3 столові ложки майонезу

3 зубчики чесноку

1 огірок

10 грамів петрушки

Сіль — за смаком

Спосіб приготування:

Підготовлюємо продукти. Нарізаємо багет по діагоналі невеликими скибками, шматочки обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії. Вони повинні набути приємного рум’яного кольору. Натріть хліб очищеним часником, щоразу опускаючи зубчик у сіль. На деякий час відставте грінки та займіться приготуванням начинки. Очистіть і натріть на дрібній терці заздалегідь відварені яйця. Копчений сир теж натріть. Злийте рідину з сардин і розімніть рибу виделкою. З’єднайте всі інгредієнти пасти в одній мисці, додайте подрібнені петрушку та часник, заправте майонезом. Ретельно перемішайте.

Отриманою сумішшю намажте грінки. Їх можна подати як легкий перекус, корисний сніданок чи святкову закуску. А щоб було ще ситніше, майонез у рецепті можна замінити на соус з консервованої квасолі.