Діти будуть у захваті: хрусткі "клубочки" із курячим фаршем

Ідеально і на щодень, і для дитячого свята

Дитяче свято — завжди стрес. Адже, окрім того, що страви повинні бути смачними, вони ще й мають виглядати привабливо для маленьких приверед. А крім молочних коктейлів треба дітей ще й нагодувати чимось.

Портал gurman.co.ua поділився рецептом цікавої страви. Це клубочки з курячого фаршу, запечені в листковому тісті.

Інгредієнти:

350 г курячого фаршу;

200 г готового листкового тіста;

1 головка цибулі;

1 жовток;

сіль і перець;

олія.

Спосіб приготування:

Цибулю ріжемо дуже дрібно, змішуємо з м’ясом, трішки солимо та перчимо. Все добре вимішуємо — це буде начинка для клубочків. З цієї маси слід скачати кульки середнього розміру. Розморожене тісто тонко розкатуємо і нарізаємо невеликими смужками. Цими смужками обмотуємо м’ясні кульки так, щоб нагадували клубок з нитками. Не обов’язково повністю ховати фарш за тістом. Заготовки змащуємо збитим жовтком та викладаємо на деко. Вони випікаються 25-35 хвилин при температурі 180 градусів.

Найкраще в цьому рецепті те, що малюк може взяти клубочок в руку і з’їсти, не забруднивши все довкола. А на десерт спечіть справжній торт з японського бісквіта.