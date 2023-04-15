Рус

Діти будуть у захваті: хрусткі "клубочки" із курячим фаршем

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такі клубочки дуже зручно їсти, особливо діткам
Такі клубочки дуже зручно їсти, особливо діткам. Фото pinterest.com

Ідеально і на щодень, і для дитячого свята

Дитяче свято — завжди стрес. Адже, окрім того, що страви повинні бути смачними, вони ще й мають виглядати привабливо для маленьких приверед. А крім молочних коктейлів треба дітей ще й нагодувати чимось.

Портал gurman.co.ua поділився рецептом цікавої страви. Це клубочки з курячого фаршу, запечені в листковому тісті.

Інгредієнти:

  • 350 г курячого фаршу;
  • 200 г готового листкового тіста;
  • 1 головка цибулі;
  • 1 жовток;
  • сіль і перець;
  • олія.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю ріжемо дуже дрібно, змішуємо з м’ясом, трішки солимо та перчимо. Все добре вимішуємо — це буде начинка для клубочків.
  2. З цієї маси слід скачати кульки середнього розміру. Розморожене тісто тонко розкатуємо і нарізаємо невеликими смужками. Цими смужками обмотуємо м’ясні кульки так, щоб нагадували клубок з нитками. Не обов’язково повністю ховати фарш за тістом.
  3. Заготовки змащуємо збитим жовтком та викладаємо на деко. Вони випікаються 25-35 хвилин при температурі 180 градусів.

Найкраще в цьому рецепті те, що малюк може взяти клубочок в руку і з’їсти, не забруднивши все довкола. А на десерт спечіть справжній торт з японського бісквіта.

Теги:
#Рецепт #Дитяче меню #Святковий стіл