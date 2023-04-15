Діти будуть у захваті: хрусткі "клубочки" із курячим фаршем
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Ідеально і на щодень, і для дитячого свята
Дитяче свято — завжди стрес. Адже, окрім того, що страви повинні бути смачними, вони ще й мають виглядати привабливо для маленьких приверед. А крім молочних коктейлів треба дітей ще й нагодувати чимось.
Портал gurman.co.ua поділився рецептом цікавої страви. Це клубочки з курячого фаршу, запечені в листковому тісті.
Інгредієнти:
- 350 г курячого фаршу;
- 200 г готового листкового тіста;
- 1 головка цибулі;
- 1 жовток;
- сіль і перець;
- олія.
Спосіб приготування:
- Цибулю ріжемо дуже дрібно, змішуємо з м’ясом, трішки солимо та перчимо. Все добре вимішуємо — це буде начинка для клубочків.
- З цієї маси слід скачати кульки середнього розміру. Розморожене тісто тонко розкатуємо і нарізаємо невеликими смужками. Цими смужками обмотуємо м’ясні кульки так, щоб нагадували клубок з нитками. Не обов’язково повністю ховати фарш за тістом.
- Заготовки змащуємо збитим жовтком та викладаємо на деко. Вони випікаються 25-35 хвилин при температурі 180 градусів.
Найкраще в цьому рецепті те, що малюк може взяти клубочок в руку і з’їсти, не забруднивши все довкола. А на десерт спечіть справжній торт з японського бісквіта.