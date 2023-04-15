Один інгредієнт — і "попливе у роті": неймовірно смачна запечена риба

Якщо шукали ідеальний маринад для риби, то це він

Святкові страви з риби — справа не зовсім проста. Якщо ви вже готували скумбрію в банці, спробуйте приготувати сібас, запечений в маринаді з кунжутною пастою.

Аромати та смаки в цій страві з’єднуються в неповторний ансамбль. Рецептом поділились на порталі gurman.co.ua.

Інгредієнти:

паста кунжутна "Тахіні" — 180 г;

риба сібас — до 2 кг;

лимони — 2 шт.;

олія — 30 г;

оливки — 100 г;

часникові зубчики — 3 шт.;

йогурт класичний — 30 мл;

черрі — 350 г;

анчоуси — 4 шт.;

сіль, орегано.

Спосіб приготування:

Рибу очищаємо, потрошимо, видаляємо з голови зябра, ретельно промиваємо тушку, просушуємо серветками. В чаші з’єднуємо нарізані кільцями анчоуси і оливки, видавлений пресом часник, трохи олії, орегано. Перебиваємо все блендером. Обмазуємо сібас одержаною сумішшю, викладаємо у форму разом з томатами та іншою зеленню. Збризкуємо рибу соком, вичавленим з половини лимона, другу частину цитрусового плоду нарізаємо шматочками, кладемо всередину риби, запікаємо все разом 35 хвилин (190 °C). Змішуємо тахіні, сік половини лимона, вичавлений пресом часниковий зубок, 30 мл питної води і йогурт — цією сумішшю в процесі поливаємо рибку.

Подаємо страву з помідорами чері і ароматним соусом. А для того, щоб страва не створила проблем в процесі підготовки, перегляньте матеріал про те, як легко почистити рибу.