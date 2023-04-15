Гості оближуть тарілку: вишуканий салат "Ніч"

Салат виходить смачним та соковитим

Цей простий та смачний салат підійде для будь-якого святкового застілля, на день народження та кожен день. А майонез для нього можна приготувати самотужки.

В закусці під поетичною назвою "Ніч" поєдналась ситність курячого м’яса та пікантна кислинка маринованих грибочків. Цікавим салатом поділились на сайті "Коліжанка".

Інгредієнти:

яйця варені – 5 шт

грудка куряча копчена – 200 г

гриби мариновані – 200 г

сир 100-150 г

зелень для прикраси

майонез або сметана

Спосіб приготування:

Чистимо варені яйця, відокремлюємо білки від жовтків. Окремо натираємо. М’ясо і гриби дрібно ріжемо. Сир натираємо на дрібній тертці. М’ясо заправляємо майонезом. Викладаємо шарами знизу вгору: м’ясо, гриби, майонез, білки, майонез, сир, майонез. жовтки. Прикрашаємо за бажанням зеленню.

Це ідеальний універсальний салат для будь-якого застілля. Просто як крабовий салат з трьох інгредієнтів.