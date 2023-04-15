Гості оближуть тарілку: вишуканий салат "Ніч"
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Салат виходить смачним та соковитим
Цей простий та смачний салат підійде для будь-якого святкового застілля, на день народження та кожен день. А майонез для нього можна приготувати самотужки.
В закусці під поетичною назвою "Ніч" поєдналась ситність курячого м’яса та пікантна кислинка маринованих грибочків. Цікавим салатом поділились на сайті "Коліжанка".
Інгредієнти:
- яйця варені – 5 шт
- грудка куряча копчена – 200 г
- гриби мариновані – 200 г
- сир 100-150 г
- зелень для прикраси
- майонез або сметана
Спосіб приготування:
- Чистимо варені яйця, відокремлюємо білки від жовтків. Окремо натираємо. М’ясо і гриби дрібно ріжемо. Сир натираємо на дрібній тертці.
- М’ясо заправляємо майонезом. Викладаємо шарами знизу вгору: м’ясо, гриби, майонез, білки, майонез, сир, майонез. жовтки. Прикрашаємо за бажанням зеленню.
Це ідеальний універсальний салат для будь-якого застілля. Просто як крабовий салат з трьох інгредієнтів.