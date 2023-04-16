Рецепт недорогої домашньої ковбаси, від якої ви не зможете відірватися
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Страва для святкового столу
Великодні свята — це не тільки улюблена паска і красиві пастки. У великодній кошик до церкви завжди кладуть також домашню та смачну ковбасу.
Ось рецептом такої ковбаси ми з вами поділимося. "Главред " обіцяє, що на її приготування вам не знадобиться багато часу, а ковбаса стане улюбленою стравою не лише на великодньому столі, а й як щоденний перекус .
Як приготувати домашню ковбасу
Інгредієнти:
- стегна курячі без кісток — 900 гр;
- перець мелений, сіль, часник, приправи — на смак;
- желатин — 1 пакетик (15 гр);
- майонез легкий — 2 столові ложки.
Спосіб приготування:
- Курку помити та прибрати всі кістки. Шкіру з курячих стегон знімати не потрібно — то ковбаса буде смачнішою.
- Куряче м’ясо порізати невеликими шматочками — трохи більше 2 см.
- Часник на смак подрібнити, додати до м’яса.
- Курку на домашню ковбасу посолити, поперчити, додати спеції.
- У м’ясо необхідно додати 2 столові ложки легкого майонезу, перемішати, дати постояти 10 хвилин.
- Додати желатин та знову перемішати.
- У харчову плівку викласти частину фаршу на домашню ковбасу та акуратно, щільно загорнути, згорнути у фольгу для запікання.
- Розігріти духовку до 100 г і запікати домашню курячу ковбасу 60 хвилин.
- Витягти ковбасу з духовки, дати охолонути та відправити в холодильник на добу.
До речі, "Телеграф" уже ділився рецептом домашньої ковбаси із двох інгредієнтів. Швидкий рецепт неймовірно смачної страви.