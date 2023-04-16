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Рецепт недорогої домашньої ковбаси, від якої ви не зможете відірватися

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Домашня ковбаса
Домашня ковбаса. Фото shuba.life

Страва для святкового столу

Великодні свята — це не тільки улюблена паска і красиві пастки. У великодній кошик до церкви завжди кладуть також домашню та смачну ковбасу.

Ось рецептом такої ковбаси ми з вами поділимося. "Главред " обіцяє, що на її приготування вам не знадобиться багато часу, а ковбаса стане улюбленою стравою не лише на великодньому столі, а й як щоденний перекус .

Як приготувати домашню ковбасу

Інгредієнти:

  • стегна курячі без кісток — 900 гр;
  • перець мелений, сіль, часник, приправи — на смак;
  • желатин — 1 пакетик (15 гр);
  • майонез легкий — 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

  1. Курку помити та прибрати всі кістки. Шкіру з курячих стегон знімати не потрібно — то ковбаса буде смачнішою.
  2. Куряче м’ясо порізати невеликими шматочками — трохи більше 2 см.
  3. Часник на смак подрібнити, додати до м’яса.
  4. Курку на домашню ковбасу посолити, поперчити, додати спеції.
  5. У м’ясо необхідно додати 2 столові ложки легкого майонезу, перемішати, дати постояти 10 хвилин.
  6. Додати желатин та знову перемішати.
  7. У харчову плівку викласти частину фаршу на домашню ковбасу та акуратно, щільно загорнути, згорнути у фольгу для запікання.
  8. Розігріти духовку до 100 г і запікати домашню курячу ковбасу 60 хвилин.
  9. Витягти ковбасу з духовки, дати охолонути та відправити в холодильник на добу.

До речі, "Телеграф" уже ділився рецептом домашньої ковбаси із двох інгредієнтів. Швидкий рецепт неймовірно смачної страви.

Теги:
#Рецепт #Ковбаса #Великдень #Домашня ковбаса