Рецепт недорогої домашньої ковбаси, від якої ви не зможете відірватися

Страва для святкового столу

Великодні свята — це не тільки улюблена паска і красиві пастки. У великодній кошик до церкви завжди кладуть також домашню та смачну ковбасу.

Ось рецептом такої ковбаси ми з вами поділимося. "Главред " обіцяє, що на її приготування вам не знадобиться багато часу, а ковбаса стане улюбленою стравою не лише на великодньому столі, а й як щоденний перекус .

Як приготувати домашню ковбасу

Інгредієнти:

стегна курячі без кісток — 900 гр;

перець мелений, сіль, часник, приправи — на смак;

желатин — 1 пакетик (15 гр);

майонез легкий — 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

Курку помити та прибрати всі кістки. Шкіру з курячих стегон знімати не потрібно — то ковбаса буде смачнішою. Куряче м’ясо порізати невеликими шматочками — трохи більше 2 см. Часник на смак подрібнити, додати до м’яса. Курку на домашню ковбасу посолити, поперчити, додати спеції. У м’ясо необхідно додати 2 столові ложки легкого майонезу, перемішати, дати постояти 10 хвилин. Додати желатин та знову перемішати. У харчову плівку викласти частину фаршу на домашню ковбасу та акуратно, щільно загорнути, згорнути у фольгу для запікання. Розігріти духовку до 100 г і запікати домашню курячу ковбасу 60 хвилин. Витягти ковбасу з духовки, дати охолонути та відправити в холодильник на добу.

До речі, "Телеграф" уже ділився рецептом домашньої ковбаси із двох інгредієнтів. Швидкий рецепт неймовірно смачної страви.