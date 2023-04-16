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Страва не змусить вас "танцювати" на кухні: швидкий рецепт приголомшливого салату

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий та нескладний салат
Приголомшливий та нескладний салат. Фото prostoway

Всього пару хвилин на готування — і ви вже їсте

Моркову по-корейськи вже нікого не здивуєш – це звична страва для українського меню. Її можна подавати як самостійну закуску, а ще вона є чудовим інгредієнтом для шикарних салатів та рулетів, улюблених шаурми та гамбургерів.

Сьогодні спробуємо приготувати салат із морквою по-корейськи за рецептом Рrostoway. Соковита, ароматна, з яскраво вираженим смаком морква відмінно подружиться з іншими компонентами страви. Страва миттю розлетиться на будь-якому святковому столі. Але будьте обережні — близьким він так сподобається, що проситимуть готувати страву щодня.

Як приготувати салат з моркви по-корейськи

Інгредієнти:

  • морква по-корейськи — 150 г;
  • яйце — 2 шт.;
  • майонез – 2 ст.
  • крабові палички — 200 г;
  • плавлений сир – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть круто яйця. Натріть їх на тертці.
  2. З моркви злийте рідину і додайте до ємності з яйцями.
  3. Наріжте крабові палички і додайте салат.
  4. Плавлений сир трохи потримайте в морозилці — так його буде легше натерти в салат.
  5. Приправте салат майонезом та подавайте до столу. Смачного!

До речі, якщо в моркву корейською додати м’ясо, вийде теж незвичайний, але дуже апетитний салат.

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#Рецепт #Салат #Морква #Салат з корейською морквою