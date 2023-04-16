Страва не змусить вас "танцювати" на кухні: швидкий рецепт приголомшливого салату

Всього пару хвилин на готування — і ви вже їсте

Моркову по-корейськи вже нікого не здивуєш – це звична страва для українського меню. Її можна подавати як самостійну закуску, а ще вона є чудовим інгредієнтом для шикарних салатів та рулетів, улюблених шаурми та гамбургерів.

Сьогодні спробуємо приготувати салат із морквою по-корейськи за рецептом Рrostoway. Соковита, ароматна, з яскраво вираженим смаком морква відмінно подружиться з іншими компонентами страви. Страва миттю розлетиться на будь-якому святковому столі. Але будьте обережні — близьким він так сподобається, що проситимуть готувати страву щодня.

Як приготувати салат з моркви по-корейськи

Інгредієнти:

морква по-корейськи — 150 г;

яйце — 2 шт.;

майонез – 2 ст.

крабові палички — 200 г;

плавлений сир – 1 шт.

Спосіб приготування:

Зваріть круто яйця. Натріть їх на тертці. З моркви злийте рідину і додайте до ємності з яйцями. Наріжте крабові палички і додайте салат. Плавлений сир трохи потримайте в морозилці — так його буде легше натерти в салат. Приправте салат майонезом та подавайте до столу. Смачного!

До речі, якщо в моркву корейською додати м’ясо, вийде теж незвичайний, але дуже апетитний салат.