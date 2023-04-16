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Вас вразить приголомшливий смак: капуста та яйця — і пиріг готовий

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисний капустяний пиріг
Корисний капустяний пиріг. Фото lady.tochka.net

Вітаміни можна отримувати смачно!

Капуста — приголомшливий продукт: він багатий макро-і мікроелементами, які нормалізують роботу всіх важливих систем організму. Тому якщо ви хочете отримувати багато вітамінів та мінералів – почніть готувати страви з капусти.

Сьогодні ми з Рrostoway розповімо, як приготувати смачний та корисний пиріг із капустою. Чудова страва точно увійде до вашого раціону, а ваш організм збагатиться кальцієм, магнієм і залізом.

Як приготувати пиріг з капустою

Інгредієнти:

  1. капуста — 500 гр.;
  2. сир – 50 г;
  3. сіль — ½ ч. л.;
  4. насіння кунжуту – 1 ст. л.;
  5. яйця – 2 шт.;
  6. кукурудзяне борошно — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте капусту, посоліть її та перетріть її до появи соку.
  2. Додайте пару яєць, чорний мелений перець та сушений часник до смаку, перемішайте.
  3. У капустяну суміш додайте кукурудзяне борошно і розмішайте до однорідності.
  4. На добре розігріту сковороду з олією викладіть капустяну масу. Посипте зверху кунжутом, накрийте кришкою та просмажте на середньому вогні 10 хвилин.
  5. Переверніть пиріг та просмажте ще 10 хвилин з іншого боку.
  6. Подрібніть на тертці сир та посипте верх пирога. Продовжуйте готувати, доки сир не розплавиться.

Пиріг необхідно подавати гарячим. Особливо вам сподобається їсти його із сирним супом.

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