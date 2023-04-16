Вас вразить приголомшливий смак: капуста та яйця — і пиріг готовий

Вітаміни можна отримувати смачно!

Капуста — приголомшливий продукт: він багатий макро-і мікроелементами, які нормалізують роботу всіх важливих систем організму. Тому якщо ви хочете отримувати багато вітамінів та мінералів – почніть готувати страви з капусти.

Сьогодні ми з Рrostoway розповімо, як приготувати смачний та корисний пиріг із капустою. Чудова страва точно увійде до вашого раціону, а ваш організм збагатиться кальцієм, магнієм і залізом.

Як приготувати пиріг з капустою

Інгредієнти:

капуста — 500 гр.; сир – 50 г; сіль — ½ ч. л.; насіння кунжуту – 1 ст. л.; яйця – 2 шт.; кукурудзяне борошно — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте капусту, посоліть її та перетріть її до появи соку. Додайте пару яєць, чорний мелений перець та сушений часник до смаку, перемішайте. У капустяну суміш додайте кукурудзяне борошно і розмішайте до однорідності. На добре розігріту сковороду з олією викладіть капустяну масу. Посипте зверху кунжутом, накрийте кришкою та просмажте на середньому вогні 10 хвилин. Переверніть пиріг та просмажте ще 10 хвилин з іншого боку. Подрібніть на тертці сир та посипте верх пирога. Продовжуйте готувати, доки сир не розплавиться.

Пиріг необхідно подавати гарячим. Особливо вам сподобається їсти його із сирним супом.