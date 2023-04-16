Вас вразить приголомшливий смак: капуста та яйця — і пиріг готовий
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Вітаміни можна отримувати смачно!
Капуста — приголомшливий продукт: він багатий макро-і мікроелементами, які нормалізують роботу всіх важливих систем організму. Тому якщо ви хочете отримувати багато вітамінів та мінералів – почніть готувати страви з капусти.
Сьогодні ми з Рrostoway розповімо, як приготувати смачний та корисний пиріг із капустою. Чудова страва точно увійде до вашого раціону, а ваш організм збагатиться кальцієм, магнієм і залізом.
Як приготувати пиріг з капустою
Інгредієнти:
- капуста — 500 гр.;
- сир – 50 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- насіння кунжуту – 1 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- кукурудзяне борошно — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте капусту, посоліть її та перетріть її до появи соку.
- Додайте пару яєць, чорний мелений перець та сушений часник до смаку, перемішайте.
- У капустяну суміш додайте кукурудзяне борошно і розмішайте до однорідності.
- На добре розігріту сковороду з олією викладіть капустяну масу. Посипте зверху кунжутом, накрийте кришкою та просмажте на середньому вогні 10 хвилин.
- Переверніть пиріг та просмажте ще 10 хвилин з іншого боку.
- Подрібніть на тертці сир та посипте верх пирога. Продовжуйте готувати, доки сир не розплавиться.
Пиріг необхідно подавати гарячим. Особливо вам сподобається їсти його із сирним супом.