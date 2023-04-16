Шедевр із двох інгредієнтів за 15 хвилин: рецепт апетитних булочок на сніданок

Такий сніданок точно підвищить вам настрій

Порадувати своїх близьких смачним та оригінальним сніданком можна. Достатньо приготувати з листкового тіста неймовірні цибульні булочки, й гарний настрій усім забезпечений. Ви радієте нехитрому рецепту, близькі – смачній випічці.

До речі, "Главред" розповідає, що такий цибулевий шедевр буде також чудовим доповненням до обіду або непоганою закускою для вашого столу. Так що беремо інгредієнти та перевіряємо.

Як приготувати булочки з цибулею

Інгредієнти:

листкове тісто — 1 упаковка; 2 середні цибулини, бажано червоний салатний; вершкове масло. сіль, спеції — на свій смак.

Спосіб приготування:

Листкове тісто необхідно попередньо розморозити, перекласти на стіл і вирізати з нього круглою склянкою кільця. Цибулю почистити, нарізати кільцями. Деко обов’язково змастити вершковим маслом, за бажанням можна застелити папером для випічки. На деко викласти тісто і цибулю. Посолити цибулю та посипати улюбленими спеціями. Вершкове масло заздалегідь нарізати невеликими кубиками та покласти зверху булочок. Духовку розігріти до 200 градусів. Випікати цибулини до 15 хвилин.

А дітям на сніданок можна приготувати чудові банани. Впевнені, вони тарілку проковтнуть від задоволення.