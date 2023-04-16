У сотні разів смачніше і вдесятеро дешевше: як приготувати твердий сир удома
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Усього пара продуктів — і ви насолоджуєтеся домашнім сиром
Незамінний інгредієнт для різноманітних бутербродів та канапе – твердий сир. На жаль, смачний та якісний продукт у магазині коштує чималих грошей. Ми подумали, чому б не приготувати його самостійно?
За рецептом "Главред" для цього потрібно всього два базові продукти — кисломолочний сир і молоко. Небагато часу — і ви можете ласувати корисним і смачним сиром.
Як приготувати домашній сир
Інгредієнти для 700 г сиру:
- кисломолочний сир – 1 кг;
- молоко — 1 літр;
- вершкове масло — 100 гр;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1,5 ч.л.;
- сода.- 1 ч. л
Спосіб приготування:
- У велику каструлю вкладаємо 1 кг кисломолочного сиру, додаємо 1 л молока. Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Поставте масу на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Перемішуйте сир, поки він не почне танути та збиратися до купи. Процідіть та пересипте сир знову в каструлю.
- Починайте швидко вимішувати сир, але вже на помірному вогні. Додайте до сиру 1,5 ч. л. солі та одне яйце.
- Коли сир почне збиратися і ставати суцільною масою, додайте вершкове масло та соду, вимішайте до однорідності. Сир має збільшитись у розмірі.
- Змастіть форму вершковим маслом і викладіть у неї сир. Також можна покласти сир на харчову плівку та сформувати з нього ковбаску.
- Залиште продукт у темному місці за кімнатної температури. Насолоджуватися його смаком можна, як тільки сир застигне.
До речі, ми раніше писали, як приготувати плавлений сир. Чотири інгредієнти, трохи часу — і насолоджуйтесь.