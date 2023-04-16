У сотні разів смачніше і вдесятеро дешевше: як приготувати твердий сир удома

Усього пара продуктів — і ви насолоджуєтеся домашнім сиром

Незамінний інгредієнт для різноманітних бутербродів та канапе – твердий сир. На жаль, смачний та якісний продукт у магазині коштує чималих грошей. Ми подумали, чому б не приготувати його самостійно?

За рецептом "Главред" для цього потрібно всього два базові продукти — кисломолочний сир і молоко. Небагато часу — і ви можете ласувати корисним і смачним сиром.

Як приготувати домашній сир

Інгредієнти для 700 г сиру:

кисломолочний сир – 1 кг;

молоко — 1 літр;

вершкове масло — 100 гр;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1,5 ч.л.;

сода.- 1 ч. л

Спосіб приготування:

У велику каструлю вкладаємо 1 кг кисломолочного сиру, додаємо 1 л молока. Інгредієнти мають бути кімнатної температури. Поставте масу на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Перемішуйте сир, поки він не почне танути та збиратися до купи. Процідіть та пересипте сир знову в каструлю. Починайте швидко вимішувати сир, але вже на помірному вогні. Додайте до сиру 1,5 ч. л. солі та одне яйце. Коли сир почне збиратися і ставати суцільною масою, додайте вершкове масло та соду, вимішайте до однорідності. Сир має збільшитись у розмірі. Змастіть форму вершковим маслом і викладіть у неї сир. Також можна покласти сир на харчову плівку та сформувати з нього ковбаску. Залиште продукт у темному місці за кімнатної температури. Насолоджуватися його смаком можна, як тільки сир застигне.

До речі, ми раніше писали, як приготувати плавлений сир. Чотири інгредієнти, трохи часу — і насолоджуйтесь.