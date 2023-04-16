Гості здивуються, а потім будуть просити ще: рецепт незвичайних рибних кексів

Простий рецепт, який завжди залітає "на ура"

Святковий період може виснажити навіть найбагатшу кулінарну фантазію. Наступний рецепт стане в нагоді, якщо ви вже точно наїлись запеченого з маслом м’яса і холодцю.

Приготуйте легкі та оригінальні несолодкі кекси з рибою. На порталі "Сенсація" поділились незвичним рецептом.

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт

Сметана — 150 г

Твердий сир — 100 г

Борошно — 150 г

Дрібно порізаний кріп — 2 ст л

Сіль, спеції — за смаком

Спосіб приготування:

Увімкніть духовку на 180 градусів — хай гріється. У окремій мисці злегка збийте виделкою яйця. Вмішайте туди сметану, кріп, натертий на мілкій тертці твердий сир та сіль за смаком. Важливий момент з сіллю: орієнтуйтесь на солоність риби. Якщо вона доволі солона, то в тісто додавайте менше солі. Отриману масу ретельно перемішайте. Філе риби наріжте маленькими кубиками й також засипте в цю миску. І знову все ретельно перемішайте. В миску просійте борошно. Додайте розпушувач і почніть вимішувати тісто. Це займе 5-6 хвилин. Тісто перекладаємо в змащену олією форму. Вона повинна бути заповнена десь на 1 /3. Ставимо в уже розігріту духовку. Час приготування — 20-30 хвилин.

Найкраще такі кекси смакуватимуть трохи охололими. Заваріть до них імбирного чаю — ті гості будуть у захваті.