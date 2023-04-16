З’їдять разом із тарілкою: хрустка святкова закуска з курячої печінки
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Виходять просто космічно смачні рулетики
Святковий стіл — ще те випробування для фантазії. Якщо ви вже готували незвичайний рулет "Павичеве око", спробуйте хрустку закуску з курячої печінки.
Секрет у тому, щоб загорнути печінку в бекон. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".
Інгредієнти:
- 500 грамів курячої печінки
- 1 чайна ложка меду
- 3 зубчики часнику
- 400 грамів бекону
- 60 міліграм соєвого соусу
- 0,5 чайних ложок меленої солодкої паприки
- 40 міліграм лимонного соку
- Чорний мелений перець — за смаком
- 20 міліграм олії
Спосіб приготування:
- Замочіть і зачистіть печінку. Коли шматочки чисті, можна приступати до маринаду. Змішуємо соєвий соус, олію, мед, лимонний сік, перець та подрібнений часник. Мед краще використовувати рідкий, адже він має повністю розчинитись у суміші.
- На робочій поверхні розгорніть шматочок бекону. Вкладіть туди шматочок печінки, трішки присоліть і загорніть рулетиком. Так робимо із кожним шматочком.
- Готові рулетики слід закріпити зубочистками. Викладаємо заготовки на деко і добре змащуємо маринадом. Ставимо деко в розігріту до 200-220 градусів духовку. Час приготування — від 15 до 30 хвилин. Вже перед подачею зубочистки слід видалити.
Печінка — чудовий продукт для урізноманітнення меню. А щоб було ще смачніше, дізнайтесь, як її правильно зачищати перед приготуванням.