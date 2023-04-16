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З’їдять разом із тарілкою: хрустка святкова закуска з курячої печінки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ніжна печінка в хрусткому беконі - обов'язково це приготуйте
Ніжна печінка в хрусткому беконі - обов'язково це приготуйте. Фото 1000.menu

Виходять просто космічно смачні рулетики

Святковий стіл — ще те випробування для фантазії. Якщо ви вже готували незвичайний рулет "Павичеве око", спробуйте хрустку закуску з курячої печінки.

Секрет у тому, щоб загорнути печінку в бекон. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

  • 500 грамів курячої печінки
  • 1 чайна ложка меду
  • 3 зубчики часнику
  • 400 грамів бекону
  • 60 міліграм соєвого соусу
  • 0,5 чайних ложок меленої солодкої паприки
  • 40 міліграм лимонного соку
  • Чорний мелений перець — за смаком
  • 20 міліграм олії

Спосіб приготування:

  1. Замочіть і зачистіть печінку. Коли шматочки чисті, можна приступати до маринаду. Змішуємо соєвий соус, олію, мед, лимонний сік, перець та подрібнений часник. Мед краще використовувати рідкий, адже він має повністю розчинитись у суміші.
  2. На робочій поверхні розгорніть шматочок бекону. Вкладіть туди шматочок печінки, трішки присоліть і загорніть рулетиком. Так робимо із кожним шматочком.
  3. Готові рулетики слід закріпити зубочистками. Викладаємо заготовки на деко і добре змащуємо маринадом. Ставимо деко в розігріту до 200-220 градусів духовку. Час приготування — від 15 до 30 хвилин. Вже перед подачею зубочистки слід видалити.

Печінка — чудовий продукт для урізноманітнення меню. А щоб було ще смачніше, дізнайтесь, як її правильно зачищати перед приготуванням.

Теги:
#Печінка #Закуска #Святкові рецепти #Рецепти