З’їдять разом із тарілкою: хрустка святкова закуска з курячої печінки

Виходять просто космічно смачні рулетики

Святковий стіл — ще те випробування для фантазії. Якщо ви вже готували незвичайний рулет "Павичеве око", спробуйте хрустку закуску з курячої печінки.

Секрет у тому, щоб загорнути печінку в бекон. Рецептом поділились на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

500 грамів курячої печінки

1 чайна ложка меду

3 зубчики часнику

400 грамів бекону

60 міліграм соєвого соусу

0,5 чайних ложок меленої солодкої паприки

40 міліграм лимонного соку

Чорний мелений перець — за смаком

20 міліграм олії

Спосіб приготування:

Замочіть і зачистіть печінку. Коли шматочки чисті, можна приступати до маринаду. Змішуємо соєвий соус, олію, мед, лимонний сік, перець та подрібнений часник. Мед краще використовувати рідкий, адже він має повністю розчинитись у суміші. На робочій поверхні розгорніть шматочок бекону. Вкладіть туди шматочок печінки, трішки присоліть і загорніть рулетиком. Так робимо із кожним шматочком. Готові рулетики слід закріпити зубочистками. Викладаємо заготовки на деко і добре змащуємо маринадом. Ставимо деко в розігріту до 200-220 градусів духовку. Час приготування — від 15 до 30 хвилин. Вже перед подачею зубочистки слід видалити.

Печінка — чудовий продукт для урізноманітнення меню. А щоб було ще смачніше, дізнайтесь, як її правильно зачищати перед приготуванням.