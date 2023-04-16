Найкраща вечеря: цю запіканку будуть наминати навіть діти
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Простий і швидкий рецепт
Заморожені овочі — ідеальний сучасний спосіб зекономити час та нерви. Їх можна купити в супермаркеті або заготовити власноруч.
Приготуйте на вечерю корисну та ситну запіканку з овочевої суміші. Це займе мінімум часу, а ви отримаєте максимум задоволення від смачної вечері. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- 400 г замороженої овочевої суміші
- 3 яйця
- 100 г твердого сиру
- 3 ст. л. сметани
- сіль на смак
- перець на смак
- олія
Спосіб приготування:
- Овочеву суміш на власний смак обсмажте у розігрітій з олією сковорідці. До готовності — це займе 15-20 хвилин. Додайте сіль та перець.
- На крупній тертці натріть твердий сир. Візьміть миску й змішайте разом яйця, натертий сир та сметану.
- Змастіть форму для запікання олією або застеліть пергаментом. Викладіть обсмажені овочі у форму та залийте яєчно-сирною сумішшю.
- Поставте форму у розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування приблизно 30 хвилин.
Найкраще у запіканці те, що можна залишити її в духовці з таймером і піти займатись своїми справами. А наступного разу приготуйте котлети в духовці.