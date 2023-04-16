Найкраща вечеря: цю запіканку будуть наминати навіть діти

Простий і швидкий рецепт

Заморожені овочі — ідеальний сучасний спосіб зекономити час та нерви. Їх можна купити в супермаркеті або заготовити власноруч.

Приготуйте на вечерю корисну та ситну запіканку з овочевої суміші. Це займе мінімум часу, а ви отримаєте максимум задоволення від смачної вечері. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

400 г замороженої овочевої суміші

3 яйця

100 г твердого сиру

3 ст. л. сметани

сіль на смак

перець на смак

олія

Спосіб приготування:

Овочеву суміш на власний смак обсмажте у розігрітій з олією сковорідці. До готовності — це займе 15-20 хвилин. Додайте сіль та перець. На крупній тертці натріть твердий сир. Візьміть миску й змішайте разом яйця, натертий сир та сметану. Змастіть форму для запікання олією або застеліть пергаментом. Викладіть обсмажені овочі у форму та залийте яєчно-сирною сумішшю. Поставте форму у розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування приблизно 30 хвилин.

Найкраще у запіканці те, що можна залишити її в духовці з таймером і піти займатись своїми справами. А наступного разу приготуйте котлети в духовці.