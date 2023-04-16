Рус

Найкраща вечеря: цю запіканку будуть наминати навіть діти

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачна і проста вечеря
Смачна і проста вечеря. Фото Файні рецепти

Простий і швидкий рецепт

Заморожені овочі — ідеальний сучасний спосіб зекономити час та нерви. Їх можна купити в супермаркеті або заготовити власноруч.

Приготуйте на вечерю корисну та ситну запіканку з овочевої суміші. Це займе мінімум часу, а ви отримаєте максимум задоволення від смачної вечері. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 400 г замороженої овочевої суміші
  • 3 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • 3 ст. л. сметани
  • сіль на смак
  • перець на смак
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Овочеву суміш на власний смак обсмажте у розігрітій з олією сковорідці. До готовності — це займе 15-20 хвилин. Додайте сіль та перець.
  2. На крупній тертці натріть твердий сир. Візьміть миску й змішайте разом яйця, натертий сир та сметану.
  3. Змастіть форму для запікання олією або застеліть пергаментом. Викладіть обсмажені овочі у форму та залийте яєчно-сирною сумішшю.
  4. Поставте форму у розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування приблизно 30 хвилин.

Найкраще у запіканці те, що можна залишити її в духовці з таймером і піти займатись своїми справами. А наступного разу приготуйте котлети в духовці.

Теги:
#Рецепт #Запіканка