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Копійчана закуска зведе з розуму будь-якого: рецепт приголомшливих рулетів з беконом та сиром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшлива закуска з бекону та сиру
Приголомшлива закуска з бекону та сиру. Фото prostoway

Близькі просто пальчики оближуть

Як складно іноді буває дочекатися обіду чи вечері без перекушування! Саме для цього існують прості та швидкі у приготуванні закуски.

Саме таку закуску ми сьогодні й приготуємо. Рулетики з бекону з сиром за рецептом Prostoway — це просто знахідка як для звичайного перекусу, так і приголомшливої закуски на святковий стіл. Вони готуються дуже просто та вимагають мінімуму інгредієнтів. Така страва не тільки смачна, але й виглядає дуже ефектно.

Як приготувати рулетики з бекону з сиром

Інгредієнти:

  • 2 курячих філе;
  • 100 г крем-сиру;
  • 150 г моцарели;
  • 150 г нарізаного бекону;
  • 100 г будь-якого твердого сиру;
  • сіль та спеції — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Філе промийте, просушіть, розріжте навпіл і добре відбийте. Посоліть і поперчіть. За бажанням додайте улюблені приправи.
  2. Помийте кріп і дрібно наріжте. Додайте його в крем-сир і добре перемішайте.
  3. Змастіть філе крем-сиром із кропом. Зверху на змащене філе викладіть нарізані шматочки моцарели.
  4. Загорніть у рулетик. Після цього рулет оберніть беконом.
  5. Викладіть рулетики у форму для запікання. Поставте в духовку до 180 градусів і запікайте протягом 40 хвилин.
  6. За 5 хвилин до готовності посипте блюдо натертим сиром.

Раніше "Телеграф" писав, як перетворити оселедець на приголомшливу закуску. Один інгредієнт – і вас за вуха не відтягнеш.

Теги:
#Рецепт #Сир #Бекон #Закуска #Готуємо вдома