Копійчана закуска зведе з розуму будь-якого: рецепт приголомшливих рулетів з беконом та сиром

Близькі просто пальчики оближуть

Як складно іноді буває дочекатися обіду чи вечері без перекушування! Саме для цього існують прості та швидкі у приготуванні закуски.

Саме таку закуску ми сьогодні й приготуємо. Рулетики з бекону з сиром за рецептом Prostoway — це просто знахідка як для звичайного перекусу, так і приголомшливої закуски на святковий стіл. Вони готуються дуже просто та вимагають мінімуму інгредієнтів. Така страва не тільки смачна, але й виглядає дуже ефектно.

Як приготувати рулетики з бекону з сиром

Інгредієнти:

2 курячих філе;

100 г крем-сиру;

150 г моцарели;

150 г нарізаного бекону;

100 г будь-якого твердого сиру;

сіль та спеції — на смак.

Спосіб приготування:

Філе промийте, просушіть, розріжте навпіл і добре відбийте. Посоліть і поперчіть. За бажанням додайте улюблені приправи. Помийте кріп і дрібно наріжте. Додайте його в крем-сир і добре перемішайте. Змастіть філе крем-сиром із кропом. Зверху на змащене філе викладіть нарізані шматочки моцарели. Загорніть у рулетик. Після цього рулет оберніть беконом. Викладіть рулетики у форму для запікання. Поставте в духовку до 180 градусів і запікайте протягом 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипте блюдо натертим сиром.

Раніше "Телеграф" писав, як перетворити оселедець на приголомшливу закуску. Один інгредієнт – і вас за вуха не відтягнеш.