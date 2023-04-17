Копійчана закуска зведе з розуму будь-якого: рецепт приголомшливих рулетів з беконом та сиром
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Близькі просто пальчики оближуть
Як складно іноді буває дочекатися обіду чи вечері без перекушування! Саме для цього існують прості та швидкі у приготуванні закуски.
Саме таку закуску ми сьогодні й приготуємо. Рулетики з бекону з сиром за рецептом Prostoway — це просто знахідка як для звичайного перекусу, так і приголомшливої закуски на святковий стіл. Вони готуються дуже просто та вимагають мінімуму інгредієнтів. Така страва не тільки смачна, але й виглядає дуже ефектно.
Як приготувати рулетики з бекону з сиром
Інгредієнти:
- 2 курячих філе;
- 100 г крем-сиру;
- 150 г моцарели;
- 150 г нарізаного бекону;
- 100 г будь-якого твердого сиру;
- сіль та спеції — на смак.
Спосіб приготування:
- Філе промийте, просушіть, розріжте навпіл і добре відбийте. Посоліть і поперчіть. За бажанням додайте улюблені приправи.
- Помийте кріп і дрібно наріжте. Додайте його в крем-сир і добре перемішайте.
- Змастіть філе крем-сиром із кропом. Зверху на змащене філе викладіть нарізані шматочки моцарели.
- Загорніть у рулетик. Після цього рулет оберніть беконом.
- Викладіть рулетики у форму для запікання. Поставте в духовку до 180 градусів і запікайте протягом 40 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності посипте блюдо натертим сиром.
Раніше "Телеграф" писав, як перетворити оселедець на приголомшливу закуску. Один інгредієнт – і вас за вуха не відтягнеш.