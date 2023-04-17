Такий шашлик із шампіньйонів перевершить навіть м’ясний: простий рецепт неймовірної страви
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Здивуйте близьких шашликом не з м’яса!
На носі шашличний сезон, а це означає, що треба запасатися рецептами страв. Чи можна урізноманітнити "мангальне" меню та приготувати щось легке та незвичайне.
За допомогою "Еdim" приготуємо сьогодні приголомшливий шашлик із печериць. Такі гриби виходять смачними як у мангалі, і у духовці. Єдина різниця — на мангалі у печериць буде рум’яніша скоринка і неповторний запах серпанку. Для такої пікантності необхідно трохи промаринувати гриби – від цього вони стануть соковитішими та ніжнішими і не пересохнуть на вогні.
Як приготувати шашлик з печериць
Інгредієнти:
- печериці середнього або великого розміру — 0,5 кг;
- майонез – 3 ст.;
- часник — 3-4 зубчики;
- свіжий кріп — половинка пучка;
- чорний перець і сіль на смак.
Спосіб приготування:
- Вимийте печериці, за потреби – приберіть верхню шкірку з капелюшка.
- Змішайте майонез та пропущений через прес часник.
- Кріп подрібніть ножем і також додайте до майонезу. За бажанням можете додати чорного перцю на свій смак.
- Гриби посоліть, додайте до них соус майонезний. Перемішайте так, щоб кожен гриб був покритий соусом. Накрийте кришкою і залиште гриби маринуватися щонайменше на півгодини
- Наколите печериці на печериці або шпажки.
- Покладіть печериці на мангал і смажте приблизно 10-15 хвилин. Як тільки на грибах з’явиться рум’яна скоринка, перевертайте. У духовці страву необхідно випікати при 200 градусах.
- Щойно гриби зарум’янилися з усіх боків — шашлик із шампіньйонів готовий.
Подавайте з м’ясом або улюбленим гарніром.