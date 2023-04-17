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Такий шашлик із шампіньйонів перевершить навіть м’ясний: простий рецепт неймовірної страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний шашлик із шампіньйонів
Незвичайний шашлик із шампіньйонів. Фото ТСН.ua

Здивуйте близьких шашликом не з м’яса!

На носі шашличний сезон, а це означає, що треба запасатися рецептами страв. Чи можна урізноманітнити "мангальне" меню та приготувати щось легке та незвичайне.

За допомогою "Еdim" приготуємо сьогодні приголомшливий шашлик із печериць. Такі гриби виходять смачними як у мангалі, і у духовці. Єдина різниця — на мангалі у печериць буде рум’яніша скоринка і неповторний запах серпанку. Для такої пікантності необхідно трохи промаринувати гриби – від цього вони стануть соковитішими та ніжнішими і не пересохнуть на вогні.

Як приготувати шашлик з печериць

Інгредієнти:

  • печериці середнього або великого розміру — 0,5 кг;
  • майонез – 3 ст.;
  • часник — 3-4 зубчики;
  • свіжий кріп — половинка пучка;
  • чорний перець і сіль на смак.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте печериці, за потреби – приберіть верхню шкірку з капелюшка.
  2. Змішайте майонез та пропущений через прес часник.
  3. Кріп подрібніть ножем і також додайте до майонезу. За бажанням можете додати чорного перцю на свій смак.
  4. Гриби посоліть, додайте до них соус майонезний. Перемішайте так, щоб кожен гриб був покритий соусом. Накрийте кришкою і залиште гриби маринуватися щонайменше на півгодини
  5. Наколите печериці на печериці або шпажки.
  6. Покладіть печериці на мангал і смажте приблизно 10-15 хвилин. Як тільки на грибах з’явиться рум’яна скоринка, перевертайте. У духовці страву необхідно випікати при 200 градусах.
  7. Щойно гриби зарум’янилися з усіх боків — шашлик із шампіньйонів готовий.

Подавайте з м’ясом або улюбленим гарніром.

Теги:
#Рецепти #Гриби #Пікнік #Шашлик #Печериці #Готуємо вдома