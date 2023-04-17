Навіть тіста замішувати не треба: як приготувати шарлотку за півгодини

Приготувати таку випічку — простіше простого

Шарлотка – це один із найпростіших видів випічки. Існує багато рецептів пирога, але найпопулярніший з яблуками.

Сьогодні ми пропонуємо вам простий та швидкий рецепт випічки, яку зможе приготувати навіть недосвідчений кулінар. "Рецепти салатів" стверджують, що для приготування цієї шарлотки вам навіть не доведеться замішувати тісто. Як основу для пирога можна використовувати звичайний батон, нарізаний скибочками. Завдяки яєчно-вершковому при випіканні всі скибочки з’єднаються між собою, в результаті виходить пиріг з яблуками. Така шарлотка виглядає дуже красиво та оригінально.

Як приготувати шарлотку без тіста

Інгредієнти:

батон — 200 г;

яблуко — 300 г;

яйце куряче — 2 шт;

вершки 12% жирності — 1.5 склянка;

вершкове масло — 70 г;

цукор – 5 ст.л;

цукрова пудра — на смак.

Спосіб приготування:

У глибоку місткість вбийте яйця, додайте цукровий пісок, вершки та ретельно перемішайте до однорідності. Батон пшеничний наріжте тонкими скибочками товщиною не більше 8 мм або використовуйте нарізний батон. Кожен шматок поріжте впоперек на дві половинки. Яблука помийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину. М’якуш наріжте плоскими часточками. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, усередину покладіть скибочки батона і часточки яблук, чергуючи їх між собою. Вершкове масло наріжте на невеликі шматки, викладете їх між батоном або зверху. Заготівлю залийте яєчно-вершковим соусом. Духовку прогрійте до 180 градусів, випікайте пиріг 30-35 хвилин|мінути|. Його верхівка повинна трохи підрум’янитися. Пиріг остудіть, присипте цукровою пудрою, подайте на стіл.

Улюблену шарлотку можна ще приготувати з вівсяними пластівцями. Такий рецепт припаде вам до душі.