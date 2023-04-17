"Ніжна рибка": шаровий салат з сардинами на святковий стіл
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Навіть мішати нічого не треба
Святкові салати — те ще випробування для фантазії. Особливо ті, що викладаються шарами. Вони виглядають ошатно і справді прикрашають стіл, як повітряний салат з крабовими паличками.
Про цікавий салат з консервованої рибкою розповіли на сайті "Коліжанка". Він викладається шарами і швидко готується.
Інгредієнти:
- картопля варена — 3-4 шт. середніх
- скумбрія в олії — 1 банка
- цибуля — 1 шт
- яйця варені — 3 шт
- сир твердий — 100 г
- сіль, майонез — за смаком
Спосіб приготування:
- Відварюємо яйця та картоплю. Коли продукти охолонуть, чистимо їх та натираємо окремо на тертку.
- Цибулю тонко ріжемо, обдаємо окропом. Воду зливаємо через 5 хвилин і промиваємо цибульку під проточною водою — це позбавить її гіркоти.
- Сир натираємо на тертці, з рибної консерви зливаємо олію. Можна приступати до збирання салату.
- На широку тарілку викладаємо терту картоплю, злегка змащуємо майонезом. Наверх потовчену рибку, цибулю, і знову майонез.
- Зверху викладаємо терті яйця, на них — майонез. Все засипаємо тертим сиром.
Це простий та цікавий салат. До речі, майонез для нього можна приготувати самотужки.