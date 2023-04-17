"Ніжна рибка": шаровий салат з сардинами на святковий стіл

Навіть мішати нічого не треба

Святкові салати — те ще випробування для фантазії. Особливо ті, що викладаються шарами. Вони виглядають ошатно і справді прикрашають стіл, як повітряний салат з крабовими паличками.

Про цікавий салат з консервованої рибкою розповіли на сайті "Коліжанка". Він викладається шарами і швидко готується.

Інгредієнти:

картопля варена — 3-4 шт. середніх

скумбрія в олії — 1 банка

цибуля — 1 шт

яйця варені — 3 шт

сир твердий — 100 г

сіль, майонез — за смаком

Спосіб приготування:

Відварюємо яйця та картоплю. Коли продукти охолонуть, чистимо їх та натираємо окремо на тертку. Цибулю тонко ріжемо, обдаємо окропом. Воду зливаємо через 5 хвилин і промиваємо цибульку під проточною водою — це позбавить її гіркоти. Сир натираємо на тертці, з рибної консерви зливаємо олію. Можна приступати до збирання салату. На широку тарілку викладаємо терту картоплю, злегка змащуємо майонезом. Наверх потовчену рибку, цибулю, і знову майонез. Зверху викладаємо терті яйця, на них — майонез. Все засипаємо тертим сиром.

Це простий та цікавий салат. До речі, майонез для нього можна приготувати самотужки.