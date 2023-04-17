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"Ніжна рибка": шаровий салат з сардинами на святковий стіл

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цікавий салат з консервованою рибкою
Цікавий салат з консервованою рибкою. Фото Корисні поради

Навіть мішати нічого не треба

Святкові салати — те ще випробування для фантазії. Особливо ті, що викладаються шарами. Вони виглядають ошатно і справді прикрашають стіл, як повітряний салат з крабовими паличками.

Про цікавий салат з консервованої рибкою розповіли на сайті "Коліжанка". Він викладається шарами і швидко готується.

Інгредієнти:

  • картопля варена — 3-4 шт. середніх
  • скумбрія в олії — 1 банка
  • цибуля — 1 шт
  • яйця варені — 3 шт
  • сир твердий — 100 г
  • сіль, майонез — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо яйця та картоплю. Коли продукти охолонуть, чистимо їх та натираємо окремо на тертку.
  2. Цибулю тонко ріжемо, обдаємо окропом. Воду зливаємо через 5 хвилин і промиваємо цибульку під проточною водою — це позбавить її гіркоти.
  3. Сир натираємо на тертці, з рибної консерви зливаємо олію. Можна приступати до збирання салату.
  4. На широку тарілку викладаємо терту картоплю, злегка змащуємо майонезом. Наверх потовчену рибку, цибулю, і знову майонез.
  5. Зверху викладаємо терті яйця, на них — майонез. Все засипаємо тертим сиром.

Це простий та цікавий салат. До речі, майонез для нього можна приготувати самотужки.

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#Рецепт #Салат