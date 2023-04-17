Дешевший і кращий за ресторанний: швидкий рецепт салату з тунцем і зеленим горошком
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Страва настільки легка у приготуванні, що точно стане вашим коханим
Тунець – це риба, яка має багато мінералів, вітамінів, жирних кислот, дуже корисних для нашого організму. Навіть у консервованому вигляді вона зберігає практично всі свої корисні складові. З риби можна приготувати найрізноманітніші страви.
Відмінне рішення – це ситний та смачний салат з тунцем. Ця проста та легка страва за рецептом Рrostoway готується за 10 хвилин, але завдяки своєму смаку стане чудовою альтернативою вашим улюбленим салатам.
Як приготувати салат з тунцем та зеленим горошком.
Інгредієнти:
- 1 банка консервованого тунця
- 2 солоних чи свіжих огірка;
- 1 червона цибулина;
- Зелена цибуля;
- 3-4 варені яйця;
- перець, сіль — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відкрийте банку з тунцем, злийте рідину. Розімніть тунця вилкою.
- Наріжте огірки та яйця кубиком, накришіть дрібно червону та зелену цибулю. Посоліть, поперчіть салат та ретельно перемішайте. Додайте зелений горошок, потім заправте майонезом або соусом.
- Для соусу потрібно взяти білий йогурт, змішати його з гірчицею та підсолити.
- За бажанням можете прикрасити салат будь-якою зеленню на ваш смак.
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