Дешевший і кращий за ресторанний: швидкий рецепт салату з тунцем і зеленим горошком

Страва настільки легка у приготуванні, що точно стане вашим коханим

Тунець – це риба, яка має багато мінералів, вітамінів, жирних кислот, дуже корисних для нашого організму. Навіть у консервованому вигляді вона зберігає практично всі свої корисні складові. З риби можна приготувати найрізноманітніші страви.

Відмінне рішення – це ситний та смачний салат з тунцем. Ця проста та легка страва за рецептом Рrostoway готується за 10 хвилин, але завдяки своєму смаку стане чудовою альтернативою вашим улюбленим салатам.

Як приготувати салат з тунцем та зеленим горошком.

Інгредієнти:

1 банка консервованого тунця

2 солоних чи свіжих огірка;

1 червона цибулина;

Зелена цибуля;

3-4 варені яйця;

перець, сіль — на свій смак.

Спосіб приготування:

Відкрийте банку з тунцем, злийте рідину. Розімніть тунця вилкою. Наріжте огірки та яйця кубиком, накришіть дрібно червону та зелену цибулю. Посоліть, поперчіть салат та ретельно перемішайте. Додайте зелений горошок, потім заправте майонезом або соусом. Для соусу потрібно взяти білий йогурт, змішати його з гірчицею та підсолити. За бажанням можете прикрасити салат будь-якою зеленню на ваш смак.

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