Приголомшливий обід із двох інгредієнтів: рецепт шашлику з картоплі з беконом від шеф-кухаря
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Така страва точно стане улюбленою
Не за горами час пікніків, тому ми пропонуємо урізноманітнити м’ясну тарілку незвичайним шашликом із картоплі в беконі. Така чудова страва може бути самостійним обідом чи вечерею або гарніром для інших страв.
Рецепт українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка неймовірно простий — вам потрібна тільки картопля, бекон та сіль. Якщо ви візьмете молоду, її навіть не доведеться чистити. Картоплю можна попередньо відварити, а можна загорнути у фольгу і покласти на вугіллі або приготувати в духовці. Для пікантності смаку можна додати в блюдо перець чилі пластівцями, подрібнений часник і зовсім небагато орегано.
Як приготувати шашлик з картоплі
Інгредієнти:
- 800 г молодої картоплі;
- 100 г сирого бекону;
- сіль за смаком;
- кріп за бажанням.
Спосіб приготування:
- Картоплю промийте і відваріть у підсоленій воді практично до готовності.
- Обмотайте кожну картоплю шматочком бекону. Бекон за бажанням можна використовувати більше.
- Необхідно нанизати по 3-4 картоплини на шампур, посолити на смак і запікати на мангалі, періодично перевертаючи 7-10 хвилин. Бекон повинен добре підсмажитися.
- Подавайте картоплю в беконі із подрібненим кропом за бажанням.
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