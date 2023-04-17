Приголомшливий обід із двох інгредієнтів: рецепт шашлику з картоплі з беконом від шеф-кухаря

Така страва точно стане улюбленою

Не за горами час пікніків, тому ми пропонуємо урізноманітнити м’ясну тарілку незвичайним шашликом із картоплі в беконі. Така чудова страва може бути самостійним обідом чи вечерею або гарніром для інших страв.

Рецепт українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка неймовірно простий — вам потрібна тільки картопля, бекон та сіль. Якщо ви візьмете молоду, її навіть не доведеться чистити. Картоплю можна попередньо відварити, а можна загорнути у фольгу і покласти на вугіллі або приготувати в духовці. Для пікантності смаку можна додати в блюдо перець чилі пластівцями, подрібнений часник і зовсім небагато орегано.

Як приготувати шашлик з картоплі

Інгредієнти:

800 г молодої картоплі;

100 г сирого бекону;

сіль за смаком;

кріп за бажанням.

Спосіб приготування:

Картоплю промийте і відваріть у підсоленій воді практично до готовності. Обмотайте кожну картоплю шматочком бекону. Бекон за бажанням можна використовувати більше. Необхідно нанизати по 3-4 картоплини на шампур, посолити на смак і запікати на мангалі, періодично перевертаючи 7-10 хвилин. Бекон повинен добре підсмажитися. Подавайте картоплю в беконі із подрібненим кропом за бажанням.

На пікніку також можна приготувати приголомшливий шашлик із грибів. Здивуйте ваших друзів та близьких різноманітністю.