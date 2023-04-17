"Туди-сюди" за бабусиним рецептом: 20 хвилин — і пиріг готовий
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Готувати смачно – це просто
Бабусина випічка – це свято смаку. Прості пироги з доступних продуктів люблять, мабуть, усі.
Сьогодні ми приготуємо бабусин пиріг куркою за рецептом Recept.ua. Він незвичайний тим, що повністю готується на одній сковороді. Це один із найпростіших і найсмачніших рецептів приготування курки. Пиріг виходить соковитим, рум’яним, з приємним ароматом і вершковим післясмаком.
Як приготувати пиріг з куркою "Туди-сюди"
Інгредієнти:
- вершкове масло – 4 ст.л;
- цибуля – 1 шт.;
- селера – 50 р.;
- морква – 2 шт.;
- сіль, перець – за смаком;
- часник — 3 зуб.;
- борошно — 2 ст. л;
- вершки 20% — 3/4 ст.;
- молоко – 1 ст.;
- бульйонні кубики – 3 шт.;
- чебрець — 2 ст.л;
- кукурудза консервована – 1/2 ст.;
- горошок зелений консервований – 1/2 ст.;
- куряча грудка – 600 г;
- бульйон – 1/2 ст.;
- тісто листкове – 500 г.;
- яйце – 1 шт.;
- вода – 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Розтопіть на сковороді вершкове масло. Моркву, селеру і цибулю наріжте дрібними кубиками та відправте смажитися на сковороду. Посоліть і поперчіть на свій смак. Перемішайте та смажте 3-5 хвилин.
- Зубчики часнику очистьте від лушпиння і подрібніть ножем. Додайте їх в інші інгредієнти, перемішайте і смажте протягом 1 хвилини.
- Додайте в сковороду борошно і перемішайте інгредієнти вінчиком. Смажте ще 1-2 хвилини.
- Влийте жирні вершки та молоко. Активно перемішайте вміст сковороди віночком і, помішуючи, варіть, поки суміш не загусне – це приблизно 3 хвилини.
- Покришіть у сковороду кубики курячого бульйону. Чебрець дрібно нашаткуйте і додайте в блюдо.
- Перемішайте інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу та горох.
- Попередньо відварену курячу грудку наріжте середніми кубиками, також відправте на сковороду.
- Влийте бульйон, у якому варилася курка. Перемішайте та тушкуйте ще 3 хвилини, потім вимкніть вогонь.
- Листкове тісто тонко розкотіть і наріжте смужками. Смужки тесту викладіть поверх вмісту сковороди у вигляді плетінки.
- Змішайте яйце з водою або молоком і змастіть сумішшю смужки листкового тіста, щоб вийшла рум’яна скоринка. Поставте сковороду в розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин.
- Дайте настоятися пирогу 10 хвилин і подавайте до столу. Смачного!
А перед бабусиними пиріжками з картоплею ви точно не встоїте. Небагато часу — і улюблена страва готова.