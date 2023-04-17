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"Туди-сюди" за бабусиним рецептом: 20 хвилин — і пиріг готовий

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий бабусин пиріг з куркою
Приголомшливий бабусин пиріг з куркою. Фото recept.ua

Готувати смачно – це просто

Бабусина випічка – це свято смаку. Прості пироги з доступних продуктів люблять, мабуть, усі.

Сьогодні ми приготуємо бабусин пиріг куркою за рецептом Recept.ua. Він незвичайний тим, що повністю готується на одній сковороді. Це один із найпростіших і найсмачніших рецептів приготування курки. Пиріг виходить соковитим, рум’яним, з приємним ароматом і вершковим післясмаком.

Як приготувати пиріг з куркою "Туди-сюди"

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 4 ст.л;
  • цибуля – 1 шт.;
  • селера – 50 р.;
  • морква – 2 шт.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • часник — 3 зуб.;
  • борошно — 2 ст. л;
  • вершки 20% — 3/4 ст.;
  • молоко – 1 ст.;
  • бульйонні кубики – 3 шт.;
  • чебрець — 2 ст.л;
  • кукурудза консервована – 1/2 ст.;
  • горошок зелений консервований – 1/2 ст.;
  • куряча грудка – 600 г;
  • бульйон – 1/2 ст.;
  • тісто листкове – 500 г.;
  • яйце – 1 шт.;
  • вода – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть на сковороді вершкове масло. Моркву, селеру і цибулю наріжте дрібними кубиками та відправте смажитися на сковороду. Посоліть і поперчіть на свій смак. Перемішайте та смажте 3-5 хвилин.
  2. Зубчики часнику очистьте від лушпиння і подрібніть ножем. Додайте їх в інші інгредієнти, перемішайте і смажте протягом 1 хвилини.
  3. Додайте в сковороду борошно і перемішайте інгредієнти вінчиком. Смажте ще 1-2 хвилини.
  4. Влийте жирні вершки та молоко. Активно перемішайте вміст сковороди віночком і, помішуючи, варіть, поки суміш не загусне – це приблизно 3 хвилини.
  5. Покришіть у сковороду кубики курячого бульйону. Чебрець дрібно нашаткуйте і додайте в блюдо.
  6. Перемішайте інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу та горох.
  7. Попередньо відварену курячу грудку наріжте середніми кубиками, також відправте на сковороду.
  8. Влийте бульйон, у якому варилася курка. Перемішайте та тушкуйте ще 3 хвилини, потім вимкніть вогонь.
  9. Листкове тісто тонко розкотіть і наріжте смужками. Смужки тесту викладіть поверх вмісту сковороди у вигляді плетінки.
  10. Змішайте яйце з водою або молоком і змастіть сумішшю смужки листкового тіста, щоб вийшла рум’яна скоринка. Поставте сковороду в розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин.
  11. Дайте настоятися пирогу 10 хвилин і подавайте до столу. Смачного!

А перед бабусиними пиріжками з картоплею ви точно не встоїте. Небагато часу — і улюблена страва готова.

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#Рецепт #Готуємо вдома #Пиріг з куркою