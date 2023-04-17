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Обов’язковий на святковому столі: яскравий салат-торт по бабусиному рецепту

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Має дуже ефектний вигляд на святковому столі
Має дуже ефектний вигляд на святковому столі. Фото topkulinar.com

Простий і дуже смачний салат

Розповідаємо про простий і водночас божественно смачний салат. Просто як крабовий шаровий салат, він більше схожий на торт.

Підготовка займе трохи часу, зате результат — вище всяких похвал. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Шинка – 300 гр.
  • Консервована кукурудза – 1 банка.
  • Консервовані печериці – 1 банка.
  • Червона салатна цибулина – 1/2 шт.
  • Свіжий огірок – 1 шт.
  • Яйця – 4 шт.
  • Оцет 9% – 2 ст. ложки.
  • Сіль – 1/2 ч. ложки.
  • Цукор – 1 ч. ложка.
  • Майонез – за смаком.
  • Часник – 3 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Половину червоної салатної цибулини дрібно нарізаємо. Перекладаємо в невелику глибоку миску, додаємо пів ч. ложки солі, 1 ч. ложку цукру та 2 ст. ложки оцту 9%. Заливаємо усе холодною водою, щоб вона покривала всю цибулю, перемішуємо та залишаємо маринуватися на 30 хвилин. Потім зливаємо з цибулі всю рідину і залишаємо її на ситі — щоб стекла і обсохла.
  2. Шинку та свіжий огірок нарізаємо дрібним кубиком. Мариновані печериці нарізаємо пластинами. Відварені яйця дрібно нарізаємо. Також нам знадобиться консервована кукурудза.
  3. У майонез додаємо три подрібнені зубчики часнику і перемішуємо. Це буде заправка.
  4. Можна збирати салат. На тарілку встановлюємо роз’ємне кільце. Дно тарілки змащуємо майонезом, щоб перший шар просочився і зверху, і знизу.
  5. Далі викладаємо в такому порядку: шинка, майонез, маринована цибуля, майонез, мариновані гриби, свіжий огірок, яйця, майонез та кукурудза.

Салат дуже смачний, усі інгредієнти гармонійно поєднуються між собою. Майонез можна замінити соусом з консервованої квасолі — буде теж дуже смачно.

Теги:
#Рецепт #Салат #Святковий рецепт