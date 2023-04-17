Обов’язковий на святковому столі: яскравий салат-торт по бабусиному рецепту

Простий і дуже смачний салат

Розповідаємо про простий і водночас божественно смачний салат. Просто як крабовий шаровий салат, він більше схожий на торт.

Підготовка займе трохи часу, зате результат — вище всяких похвал. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Шинка – 300 гр.

Консервована кукурудза – 1 банка.

Консервовані печериці – 1 банка.

Червона салатна цибулина – 1/2 шт.

Свіжий огірок – 1 шт.

Яйця – 4 шт.

Оцет 9% – 2 ст. ложки.

Сіль – 1/2 ч. ложки.

Цукор – 1 ч. ложка.

Майонез – за смаком.

Часник – 3 зубчики.

Спосіб приготування:

Половину червоної салатної цибулини дрібно нарізаємо. Перекладаємо в невелику глибоку миску, додаємо пів ч. ложки солі, 1 ч. ложку цукру та 2 ст. ложки оцту 9%. Заливаємо усе холодною водою, щоб вона покривала всю цибулю, перемішуємо та залишаємо маринуватися на 30 хвилин. Потім зливаємо з цибулі всю рідину і залишаємо її на ситі — щоб стекла і обсохла. Шинку та свіжий огірок нарізаємо дрібним кубиком. Мариновані печериці нарізаємо пластинами. Відварені яйця дрібно нарізаємо. Також нам знадобиться консервована кукурудза. У майонез додаємо три подрібнені зубчики часнику і перемішуємо. Це буде заправка. Можна збирати салат. На тарілку встановлюємо роз’ємне кільце. Дно тарілки змащуємо майонезом, щоб перший шар просочився і зверху, і знизу. Далі викладаємо в такому порядку: шинка, майонез, маринована цибуля, майонез, мариновані гриби, свіжий огірок, яйця, майонез та кукурудза.

Салат дуже смачний, усі інгредієнти гармонійно поєднуються між собою. Майонез можна замінити соусом з консервованої квасолі — буде теж дуже смачно.