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Пиріжки за п’ять хвилин: простий рецепт смачних картопляників

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва дуже виручить в умовах обмеженого часу
Страва дуже виручить в умовах обмеженого часу. Фото gk-press.if.ua

І готуються, і з’їдаються дуже швидко

Потрібен терміновий сніданок чи перекус для сім’ї? Якщо повітряні омлети набридли, спробуйте цей цікавий рецепт.

За ним з мінімуму інгредієнтів виходить гора смаколиків. Рецептом поділились на порталі "Новини Ю".

Інгредієнти:

  • картопля – 5-6 шт
  • яйце – 1 шт
  • сіль та перець за смаком
  • борошно – 250 -300 г
  • зелень
  • твердий сир – 100 г

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо 5-6 картоплин. Готуємо пюре. Коли вистигне, додаємо яйце, кріп та борошно. Добре розмішуємо то однорідності.
  2. Залишаємо на 5 хвилин постояти. В цей час окремо натираємо твердий сир.
  3. Тісто ділимо на 2 частини. Кожен шматочок розкатуємо у круглий та тонкий пласт. Один пласт ділимо на 8 частин. Викладаємо сирну начинку посередині.
  4. Зверху викладаємо другий пласт тіста, щоб він покривав начинку. Вирізаємо ці 8 шматочків.
  5. Обсмажуємо картопляні трикутники на сковороді з великою кількістю олії. Ціль — золотиста скоринка.

Такі картопляники виходять дуже ароматними. Сир всередині з кожним укусом тягнеться. До речі, твердий сир до страви можна приготувати самотужки.

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#Рецепт #Пиріжки #Картопля