Пиріжки за п’ять хвилин: простий рецепт смачних картопляників
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І готуються, і з’їдаються дуже швидко
Потрібен терміновий сніданок чи перекус для сім’ї? Якщо повітряні омлети набридли, спробуйте цей цікавий рецепт.
За ним з мінімуму інгредієнтів виходить гора смаколиків. Рецептом поділились на порталі "Новини Ю".
Інгредієнти:
- картопля – 5-6 шт
- яйце – 1 шт
- сіль та перець за смаком
- борошно – 250 -300 г
- зелень
- твердий сир – 100 г
Спосіб приготування:
- Відварюємо 5-6 картоплин. Готуємо пюре. Коли вистигне, додаємо яйце, кріп та борошно. Добре розмішуємо то однорідності.
- Залишаємо на 5 хвилин постояти. В цей час окремо натираємо твердий сир.
- Тісто ділимо на 2 частини. Кожен шматочок розкатуємо у круглий та тонкий пласт. Один пласт ділимо на 8 частин. Викладаємо сирну начинку посередині.
- Зверху викладаємо другий пласт тіста, щоб він покривав начинку. Вирізаємо ці 8 шматочків.
- Обсмажуємо картопляні трикутники на сковороді з великою кількістю олії. Ціль — золотиста скоринка.
Такі картопляники виходять дуже ароматними. Сир всередині з кожним укусом тягнеться. До речі, твердий сир до страви можна приготувати самотужки.