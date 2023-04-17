Пиріжки за п’ять хвилин: простий рецепт смачних картопляників

І готуються, і з’їдаються дуже швидко

Потрібен терміновий сніданок чи перекус для сім’ї? Якщо повітряні омлети набридли, спробуйте цей цікавий рецепт.

За ним з мінімуму інгредієнтів виходить гора смаколиків. Рецептом поділились на порталі "Новини Ю".

Інгредієнти:

картопля – 5-6 шт

яйце – 1 шт

сіль та перець за смаком

борошно – 250 -300 г

зелень

твердий сир – 100 г

Спосіб приготування:

Відварюємо 5-6 картоплин. Готуємо пюре. Коли вистигне, додаємо яйце, кріп та борошно. Добре розмішуємо то однорідності. Залишаємо на 5 хвилин постояти. В цей час окремо натираємо твердий сир. Тісто ділимо на 2 частини. Кожен шматочок розкатуємо у круглий та тонкий пласт. Один пласт ділимо на 8 частин. Викладаємо сирну начинку посередині. Зверху викладаємо другий пласт тіста, щоб він покривав начинку. Вирізаємо ці 8 шматочків. Обсмажуємо картопляні трикутники на сковороді з великою кількістю олії. Ціль — золотиста скоринка.

Такі картопляники виходять дуже ароматними. Сир всередині з кожним укусом тягнеться. До речі, твердий сир до страви можна приготувати самотужки.