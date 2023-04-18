Найкраще, що може бути до пива: швидкий рецепт часникових грінок

Хрустіть із задоволенням

Грінки з часником та сиром – це універсальний варіант гарної закуски, яку можна подавати на святковий стіл, а також смачного швидкого перекушування. Готується така закуска швидко і не потребує особливих зусиль.

Проста страва за рецептом Food.vesti.ua виходить пікантною, пряною та оригінальною, тому користується такою популярністю. Грінки з часником і сиром обов’язково привернуть увагу навіть найкапризніших гурманів, адже вони яскраві та апетитні на вигляд і мають неймовірний аромат.

Як приготувати грінки з сиром та часником

Інгредієнти:

багет, порізаний на скибочки;

1/4 (одна чверть) склянки оливкової олії;

3/4 (три чверті) склянки дрібно тертого сиру Пекоріно;

5 дрібно порізаних зубчиків часнику;

14 ч. л. солі та перцю;

2 ст. л. дрібно нарізаною петрушкою.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°С, деко поставте на середню позицію. Викладіть скибочки хліба в 1 шар на велике деко і кожну скибочку полийте трохи оливковою олією. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, що залишилася, з сиром, часником, сіллю і перцем. На кожну скибочку багета покладіть приблизно по 1 чайній ложці отриманої сирної суміші. Випікайте від 6 до 8 хвилин, поки начинка не почне танути. В кінці прикрасьте грінки зверху петрушкою і сіллю на свій смак. Подавайте блюдо теплим.

До пива також відмінно підійде картопля-пай. Закуска не потребує особливих зусиль — для неї потрібно лише три інгредієнти.