Найкраще, що може бути до пива: швидкий рецепт часникових грінок
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Хрустіть із задоволенням
Грінки з часником та сиром – це універсальний варіант гарної закуски, яку можна подавати на святковий стіл, а також смачного швидкого перекушування. Готується така закуска швидко і не потребує особливих зусиль.
Проста страва за рецептом Food.vesti.ua виходить пікантною, пряною та оригінальною, тому користується такою популярністю. Грінки з часником і сиром обов’язково привернуть увагу навіть найкапризніших гурманів, адже вони яскраві та апетитні на вигляд і мають неймовірний аромат.
Як приготувати грінки з сиром та часником
Інгредієнти:
- багет, порізаний на скибочки;
- 1/4 (одна чверть) склянки оливкової олії;
- 3/4 (три чверті) склянки дрібно тертого сиру Пекоріно;
- 5 дрібно порізаних зубчиків часнику;
- 14 ч. л. солі та перцю;
- 2 ст. л. дрібно нарізаною петрушкою.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°С, деко поставте на середню позицію.
- Викладіть скибочки хліба в 1 шар на велике деко і кожну скибочку полийте трохи оливковою олією.
- У невеликій мисці змішайте оливкову олію, що залишилася, з сиром, часником, сіллю і перцем. На кожну скибочку багета покладіть приблизно по 1 чайній ложці отриманої сирної суміші.
- Випікайте від 6 до 8 хвилин, поки начинка не почне танути. В кінці прикрасьте грінки зверху петрушкою і сіллю на свій смак. Подавайте блюдо теплим.
До пива також відмінно підійде картопля-пай. Закуска не потребує особливих зусиль — для неї потрібно лише три інгредієнти.